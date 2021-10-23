Дерипаска: «Надо использовать криптовалюты для обхода санкций»
Олег Дерипаска, российский олигарх, в очередной раз призвал правительство России прекратить игнорировать биткоин (BTC).
Возможно, это заявление связано с обысками ФБР в домах миллиардера в Вашингтоне и Нью-Йорке.
В ТГ-канале г-н Дерипаска разместил пост о том, что Центробанк России
инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют»,
в то время как Министерство финансов США
инвестирует в развитие именно в этом направлении».
Миллиардер подчеркнул, что «неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом».
Есть любопытный документ — обзор санкций 2021 года, выпущенный самим Минфином США. В этом документе ведомство фактически признается, что одной из целей санкций является борьба с инакомыслием, а также что растущие возможности финансовых технологий, в том числе основанных на криптовалюте и альтернативных системах расчета, создают серьезную угрозу для доллара. Это значит, что неконтролируемое государством развитие рынка криптовалюты способно поставить американский Минфин перед перспективой дефолта по запредельному 30-триллионному долларовому долгу, для обслуживания которого потребуется сумма размером в $700 млрд, а это половина российской экономики.
Олигарх привел цитату из этого документа:
Они [механизмы оборота криптовалюты] также расширяют возможности наших противников, стремящихся создать новые финансовые и платежные системы, призванные уменьшить глобальную роль доллара. Мы осознаем риск того, что, если их не контролировать, эти цифровые активы и платежные системы могут нанести ущерб эффективности наших санкций.
После этого Дерипаска обрушил критику на Центробанк:
Интересно, читали этот документ в Банке России? Или они работают по принципу «то, чего мы не видим, не существует»? Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?
В прошлую пятницу Казначейство США опубликовало инструкции для криптовалютных компаний с протоколами соблюдения санкций США. В документе говорится, что санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) «в равной степени применяются к операциям с виртуальными валютами и с традиционными фиатными валютами»:
Члены индустрии виртуальной валюты несут ответственность за то, чтобы они не участвовали прямо или косвенно в транзакциях, запрещенных санкциями OFAC, таких как операции с заблокированными лицами или имуществом или участие в запрещенных торговых или инвестиционных транзакциях.
Такая формулировка неслучайна, ведь только криптокомпании и торговые платформы, не работающие по принципу P2P, могут не вольно содействовать санкциям. Если же мы говорим о переводе с кошелька на кошелек, то отследить такую транзакцию крайне сложно и трудоемко.
Ранее российский олигарх уже критиковал российский центральный банк за отказ от биткоина. В июне миллиардер заявил, что России необходимо перейти на криптовалюту, чтобы получить
реальный финансовый инструмент, обеспечивающий независимость во внешнеторговых расчетах».
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