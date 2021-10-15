Минэнерго России переведет майнеров криптовалют на особый энерготариф
Майнинговые фермы могут угрожать устойчивости энергосистемы, и «производители» криптовалют не должны пользоваться пониженными тарифами на электроэнергию для населения.
Об этом шла речь в кулуарах Российской энергетической недели, сообщает ТАСС.
Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимым исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», - заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Российской энергетической недели.
Он добавил, что министерство в настоящее время прорабатывает данный вопрос. Недавно с обращением в адрес вице-премьера правительства РФ Александра Новака выступил глава Иркутской области Игорь Кобзев. Он попросил о регулировании майнинга, в частности, в сфере энергопотребления: об установлении особых тарифов для майнинговых ферм. В 2021 году энергопотребление в Иркутской области может на 159% превысить показатель прошлого года из-за лавинообразного роста активности «черных» майнеров. Их привлекает в регион дешевая электроэнергия.
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