«Газпром» запустил ферму криптовалюты в Сибири

Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпромнефть» организовала ферму по добыче криптовалюты на базе нефтедобывающего предприятия в Сибири.

Об этом сообщает Terra.ru со ссылкой на Futurism.com. Так называемая майнинг-ферма дислоцируется в Ханты-Мансийском районе на северо-западе Сибири. В качестве источника энергии в проекте используется попутный нефтяной газ с нефтяного месторождения. Также у компании имеется собственная электростанция, которая и преобразует газ в необходимое для добычи электричество.

Источники сообщают, что за месяц майнинг-ферма произвела около 1,8 BTC (54 тыс. долларов).

Добавим, как ранее соoбщал DK.RU, курс биткоина — самой крупной криптовалюты мира — резко подскочил в декабре 2020 года. На 1 января он составляет $29 348,4