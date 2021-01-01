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«Газпром» запустил ферму криптовалюты в Сибири

«Газпром» запустил ферму криптовалюты в Сибири
Иллюстрация: РИА ЭКСПРЕСС

Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпромнефть» организовала ферму по добыче криптовалюты на базе нефтедобывающего предприятия в Сибири.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает Terra.ru со ссылкой на Futurism.com. Так называемая майнинг-ферма дислоцируется в Ханты-Мансийском районе на северо-западе Сибири. В качестве источника энергии в проекте используется попутный нефтяной газ с нефтяного месторождения. Также у компании имеется собственная электростанция, которая и преобразует газ в необходимое для добычи электричество.

Источники сообщают, что за месяц майнинг-ферма произвела около 1,8 BTC (54 тыс. долларов).

Добавим, как ранее соoбщал DK.RU, курс биткоина — самой крупной криптовалюты мира — резко подскочил в декабре 2020 года. На 1 января он составляет $29 348,4

 

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