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Курс биткоина установил новый рекорд в $28 тысяч за монету

Курс биткоина установил новый рекорд в $28 тысяч за монету
Иллюстрация: finobzor.ru

Стоимость самой крупной криптовалюты продолжает рождественское ралли и сегодня преодолела очередной исторический максимум — 28 тысяч долларов.

#БИЗНЕС

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance рост составил 13,65% — до $28 422.

Общий объем BTC сейчас составляет более $0,5 трлн. Таким образом, уровень капитализации биткоина превысил показатель крупнейшей платежной сети Visa.

Курс биткоина установил новый рекорд в $28 тысяч за монету 1

Курс криптовалюты начал движение вверх в начале декабря с $18 тыс. За месяц биткоин установил уже семь рекордов, пробив отметки в 20, 21, 22, 23, 24 и 26 тыс. долларов.

Эксперты считают, что ведущую роль в сложившейся ситуации сыграло

более последовательное выстраивание самого криптобизнеса и его инфраструктуры»,

которое укрепляет уверенность игроков и подталкивает криптовалюту к росту.

Кроме того, рынок цифровых активов значительно окреп во время выборной гонки в США, поскольку многие трейдеры хэджировали свои активы в период неопределенности и волатильности доллара именно в криптовалюте.

Подстегивает склонность инвесторов к вложениям в рискованные активы и масштабные вливания денежной массы от Федеральной резервной системы (ФРС), которая только за период с сентября 2020 года отпечатала $9 трлн, что составляет 25% от всей долларовой массы. Только за последние две недели ноября денежная масса М1 подскочила более чем на 14%  до 367% в годовом исчислении.

Курс биткоина установил новый рекорд в $28 тысяч за монету 2

За один год вся денежная масса США, которая включает в себя всю денежную массу, накопленную за всю ее историю, увеличилась на 65,6%.

Широкий импульс дает активная физическая скупка биткойна и ведущих криптовалют институциональными и пенсионными фондами США.

Курс биткоина установил новый рекорд в $28 тысяч за монету 3

Вишенкой на торте стали PayPal и Square, которые ввели возможность прямой покупки криптоактивов для резидентов США и в данный момент скупают более 70% добываемых ежедневно биткойнов для своих клиентов.

В Morgan Stanley не исключают, что в скором времени биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.

 

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