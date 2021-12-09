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Лояльность, экосреда или VR — кто стал «Человеком года» в красноярском ИТ

Лояльность, экосреда или VR — кто стал «Человеком года» в красноярском ИТ
Иллюстрация: коллаж ДК

Среди претендентов на это звание в сфере информационных технологий были основатели и руководители самых разных проектов — от игровых сервисов до аптечной экосреды.

#НОВОСТИ

Премию «Человек года» в сфере цифровизации бизнеса в 2021 году получил основатель программы лояльности «Максбонус» Дмитрий Полуянов. Это стало известно сегодня на церемонии вручения премии. Имя победителя объявила Наталья Андреева, управляющий директор региона СИТИЛИНК «Красноярск»

Как показывает опыт, подключение к «Максбонусу» помогает предпринимателям привлекать новых клиентов и наращивать выручку в среднем на 7%. За этот год количество партнеров программы увеличилось более чем в два раза — до 350 касс. В итоге сейчас этой системой активно пользуется более миллиона покупателей от Москвы до Хабаровска.

На первом этапе в номинации «Цифровизация бизнеса» было заявлено девять претендов, в шорт-лист вошло семь из них. В результате голосования участников экспертного совета, в тройку лидеров, помимо Полуянова, вошли Олег Неборский с проектом сервиса VR-коммуникации Inreal и ИТ-директор сети «Губернские аптеки» Алексей Стаценко с экосредой, управляющей работой компании.

Премия «Человек года» в 2021 году вручается уже в 12 раз. Ее организатором и учредителем является журнал «Деловой квартал».

Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.

 

Автор: Петр Савельев
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