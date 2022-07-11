«Бегство айтишников нас не затронуло»: опыт работы ИТ-компании в Красноярске

За 15 лет жизни красноярский интернет-аукцион Au.ru расширился на другие города, избавился от приставки «24» в названии, но так и не сменил место дислокации.

Почему проект остается красноярским, говорим с Александром Лисовичем, основателем Au.ru.

Почему вы не уехали? Это же нормальная «проблема роста»: из Красноярска — в Москву, из Москвы — в Пало-Альто?

А зачем? Ехать нужно, чтобы получить что-то, чего нет в Красноярске. Для нашей компании все, что нужно, есть тут. В Красноярске мы ближе к людям, к нашим старым пользователям, нам проще общаться с ними, находясь здесь. Я лично привык к Красноярску: прекрасный город, отличная природа, развитый сервис и инфраструктура. Есть и бытовые моменты: ребята, уехавшие в Москву, рассказывают, что добираться до работы нужно два часа, много народу, пробки даже в метро, беготня, суета, стоимость жилья высока, услуги дорогие… Возникает вопрос: и зачем ехать?

Мы не удерживаем сотрудников, которые видят развитие своей карьеры в Москве, в крупных компаниях, и даже рады тому, что с нашим опытом люди востребованы, продолжаем общаться. Так вот они рассказывают, что постоянно перемещаются из одной компании в другую, работают по несколько месяцев, а потом — новое место. Недавно приезжал коллега, рассказал, что он за несколько месяцев не написал ни строчки кода: сначала изучал документацию, потом ее обсуждали и т.д. Это тоже не совсем о карьере.

Так что переезд в крупный город не означает, что там есть кадры и работа. Мы — крупнейший красноярский интернет-проект, и молодежь, которая к нам приходит, а мы отбираем скрупулезно, замотивирована здесь работать, потому что у нас всегда актуальные технологии, программные стеки, ИТ-инфраструктура. Таких работодателей очень мало.

Знаменитое бегство айтишников за границу вас затронуло?

Нет. Полагаю, тех, кто уехал, можно поделить на две категории. Первые — это те, кто поддался беспричинной панике и истерии, что им будет здесь тяжело. Но постепенно эти настроения улеглись, и ребята возвращаются. Вторые — это люди, которые работали на иностранные компании. И переезд из России — это не бегство от текущей ситуации, а способ продолжать работать в той же компании и получать деньги.

ИТ-отрасль в России планируют поддерживать, и это мощный стимул для возвращения. Сейчас в нашей стране большой запрос на разработку замещающих продуктов. Я уверен, что в перспективе мы сможем заместить многое, если не все, и это будет качественная замена — потому, что мы знаем, каким должен быть хороший продукт, мы им пользовались, мы знаем, чем хотим пользоваться.

Давайте попробуем оцифровать аукцион: сколько сотрудников, сколько пользователей, какова динами роста…

У нас сейчас 30 сотрудников, если говорить про пользователей, то скоро будет миллион регистраций, сейчас 945 тысячи. Это хорошая цифра, может, мы даже устроим какой-то праздник по этому поводу.

Если говорить о динамике, у нас достаточно стабильный коллектив, нет потребности как-то круто расширяться, есть и старожилы, и новички. Самый перетекающий сектор — айтишники, потому что у них есть свои амбиции, свои планы роста. Что касается пользователей, тут тоже понятно: вырастает новое поколение плюс мы стараемся привлекать пользователей из других городов, нам есть что им предложить.

Получается, Au.ru — такая «кузница кадров» для отрасли?

Да, у нас такая специфика. Мы как ИТ-компания больше работаем с молодежью, потому что это самая активная часть рынка. Мало опыта и знаний, но большое желание развиваться. И, приходя к нам, они видят, что Au.ru — это очень разносторонний проект, который постоянно развивается. Поэтому они у нас учатся, пробуют разные технологии. И нам, с одной стороны, нравится, что они уезжают и востребованы (хотя и грустно, конечно, по-человечески), с другой стороны, мы всегда привлекаем молодых специалистов и новые идеи. Потому что новый человек имеет еще не замыленный взгляд и может предложить новое решение. Например, один из новичков предложил переделать систему работы с картинками, для нас хранение и обработка картинок были определенной головной болью, и это решение ее сняло: позволило разгрузить часть оборудования и сделать сервис более удобным для пользователя.

В большом проекте с большим количеством данных всегда есть какие-то сложности и проблемы. Невозможно предусмотреть архитектуру и технологии на 15 лет вперед. Когда ты создаешь что-то новое, это творческий процесс, ты не ограничен рамками, а когда работаешь над большим проектом, должен учитывать взаимосвязи, чтобы не поломались какие-то блоки. И это заставляет более серьезно изучать какие-то процессы, что и дает необходимую квалификацию.

Аукцион с некоторых пор начал формулировать еще и собственную социальную позицию, запускать благотворительные проекты. Что вас к этому подтолкнуло?

Наверное, общая ситуация. Мы запустили первую благотворительную акцию в пользу фонда «Добро24.ру» на волне ковидных ограничений, когда связи между людьми и благотворительными институтами ослабли. Мы в какой-то момент поняли, как именно можем быть полезны. Фишка Au.ru — это аукционная модель и торги с нуля, и мы придумали, как эту механику привязать к идее помощи.

Мы не знали, как отреагируют наши пользователи, но получилось хорошо: ставки на марафоне были значительные, они значительно превышали стоимость аукционного предложения (это были блюда из нескольких красноярских ресторанов с доставкой). Мы понимали, что люди торгуются совершенно осознанно, не за пасту или салат, а чтобы помочь. Это круто. И мы обязательно придумаем что-то еще.