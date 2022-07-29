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Мобильное приложение от компании СМ.СИТИ теперь в Google Play и App Storе

Мобильное приложение от компании СМ.СИТИ теперь в Google Play и App Storе
Иллюстрация: СМ Сити

Первое в Красноярске мобильное приложение от компании СМ.СИТИ доступно в сервисах Google Play и App Storе. Теперь жителям и будущим новосёлам компании стало ещё проще и удобнее им пользоваться.

#НОВОСТИ

Функционал платформы существенно расширен: в сервис добавлена функциональная часть сайта компании.

В приложении можно выбрать любую из новостроек СМ.СИТИ, получить о ней полную информацию. Кроме того, там же есть возможность забронировать квартиру или коммерческую недвижимость, назначить встречу в службе продаж и подготовить сделку.

Для жителей домов сохранён привычный функционал: через приложение можно управлять доступом на территорию дома, подключаться к видеокамерам, заказывать услуги УК и оплачивать счета.

По словам начальника Управления информационных технологий СМ.СИТИ Дмитрия Добровольского, из 9 тыс. жителей домов 70% уже установили приложение и 40% — его активные пользователи.

«Это откроет новые сервисы тем, кто привык управлять квартирой с помощью современных технологий», — отметил он.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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