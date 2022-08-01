Красноярск попал в лунку: почему в городе развивается студенческий гольф

Красноярск все больше претендует на звание столицы гольфа за Уралом. При этом хедлайнером этого спорта у нас стал студенческий гольф. Почему это произошло?

Всего за два года работы Ассоциация «Национальная студенческая спортивная лига гольфа» успела проделать огромную работу — в России теперь практически каждый месяц проходят крупные соревнования по гольфу. Крупные региональные центры развития студенческого гольфа работают в Москве, Санкт- Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге... и в Красноярске, на котором стоит остановиться подробнее. Ведь именно здесь реализуется беспрецедентный проект нового гольф-клуба, а в следующем году пройдет одно из важнейших для России соревнований.

Чего добилась Студенческая лига?

Ассоциация «Национальная студенческая спортивная лига гольфа» была создана в январе 2021 года. Ее учредителями стали Ассоциация гольфа России и Российский студенческий спортивный союз. Примечательно, что исполнительным директором Лиги является Валерий Чебин — президент Федерации гольфа Красноярского края.

В первый год своей деятельности Национальная студенческая спортивная лига гольфа разработала программу развития студенческого гольфа в стране и сформировала календарь крупных соревнований в России — они проходят практически каждый месяц.

В этом году уже прошли зимний чемпионат (г. Екатеринбург) и командный чемпионат (г. Москва) Студенческой лиги гольфа, а также VII Всероссийские соревнования по гольфу среди студентов Национальной студенческой спортивной лиги гольфа в гольф-клубе «Петергоф» (г. Санкт-Петербург). Также в 2022 году состоялся первый в истории Лиги матч звезд, где СФУ и Красноярский край представлял Матвей Чебин — второй призер Всероссийских соревнований по гольфу Национальной студенческой спортивной лиги гольфа.

В августе Лига сделает перерыв для того, чтобы спортсмены приняли участие в чемпионате России по гольфу и спартакиаде сильнейших спортсменов Российской Федерации, которые состоятся в Москве. Затем, в сентябре, Лига возобновит летний сезон и проведет в Санкт-Петербурге командный кубок Лиги , главным отличием которого является участие в турнире смешанных команд, состоящих из юниоров и юниорок.

Завершится летний сезон суперматчем Лиги, в котором студенческие сборные команды регионов России определят победителей в межрегиональном зачете.

Зимний сезон — 2022–2023 Национальной студенческой спортивной лиги стартует в декабре нынешнего года. При этом Зимний кубок по гольфу пройдет в Красноярске, в феврале 2023 года.

Место Красноярска в российском гольфе

Осенью 2023 года в гольф-клубе красноярского ландшафтного парка «Юдинская долина» запланировано проведение Международного студенческого турнира по гольфу. Это будет первое соревнование для новой площадки, которую сейчас строят в районе Плодово-ягодной станции.

«Юдинская долина» станет крупнейшим гольф-полем за Уралом. Это уникальный для России проект гольф-клуба, окруженного живописным ландшафтным парком, в самом центре Енисейской Сибири.

Исполнительный директор Национальной студенческой спортивной лига гольфа, президент Федерации гольфа Красноярского края Валерий Чебин отметил, что на данном этапе развития студенческого гольфа расширение географии регионов, участвующих в деятельности Лиги, происходит эволюционным путем.

Гольф — достаточно молодой вид спорта для нашей страны. Сейчас мы опираемся на те регионы, где он уже имеет определенный уровень развития. И в первую очередь даем возможность молодым гольфистам, поступившим в вузы, продолжать заниматься любимым видом спорта, сочетая его с учебной деятельностью. Прежде всего Лига совместно с Сибирским федеральным университетом готовит квалифицированные тренерские кадры, спортивных судей по гольфу, строит межвузовские студенческие зимние центры гольфа, подобные тому, который есть в Сибирском федеральном университете. Весь этот огромный объем работы Лига ведет для того, чтобы в большинстве регионов нашей страны вузы имели должную спортивную инфраструктуру для занятий студенческим гольфом, такую, которая уже есть в Красноярске, — рассказывает Валерий Чебин.

Кто готовит тренерские кадры для гольфа

Если говорить в цифрах, то в ноябре 2021 года на базе красноярского гольф-центра «Радуга» прошло обучение 15 тренеров по гольфу, а в июне 2022 года на базе гольф-клуба «Орлиные холмы» прошел подготовку 21 судья 3-й категории по гольфу.

Разумеется, Красноярск не единственное место подготовки квалифицированных кадров. Их готовит Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Но, отметил Валерий Чебин, в программу подготовки РГУФКСМиТ в ближайшее время может быть включен учебный курс «Современные цифровые технологии в обучении, тренировочном процессе и совершенствовании спортивного мастерства спортсменов в гольфе», который будет проходить на базе центра гольфа «Радуга» СФУ.

Тренеров по гольфу на базе магистратуры также готовят в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и в Сибирском федеральном университете. Многие студенты из числа игроков по гольфу со временем переходят на тренерскую работу и развивают этот вид спорта внутри своих вузов.

Большой толчок в вопросе развития студенческого гольфа и воспитании тренерских кадров даст создание студенческих секций гольфа в российских вузах. Здесь должен быть выстроен четкий механизм взаимоотношений студенческих спортивных клубов внутри высших образовательных учреждений с подобными секциями, — отметил Валерий Чебин.

Яркий пример эффективных взаимоотношений студенческих спортивных клубов и секций можно наблюдать в СФУ, где работает секция по гольфу, насчитывающая более 90 студентов. Тренерами секции являются члены сборной команды Сибирского федерального университета по гольфу, также прошедшие обучение тренерскому мастерству на семинаре в ноябре 2021 года.

«Юдинская долина» — новый этап в развитии гольфа

Красноярские гольфисты по праву считаются сильнейшими в России: в прошлом сезоне они выиграли все основные соревнования, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали на чемпионате, кубке и первенстве страны. А появление гольф-клуба «Юдинская долина» не только выведет гольф в Красноярском крае на новый уровень, но также создаст рабочие места, новые профессии и новые рынки сбыта для рестораторов и отельеров.