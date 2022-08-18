«Познакомиться с профессией будущего»: красноярцев приглашают на фестиваль дронов
Фестиваль летающих моторов «Аэропикник» стартовал в Красноярске 18 августа. Впереди — еще 3 фестиваля в разных районах города.
Так, 19 августа в 19:00 фестиваль пройдет в парке «Покровский»; 20 августа в 17:00 — в парке имени 1 мая; 27 августа в 19:00 — на Ярыгинской набережной.
В рамках мероприятий жители города смогут принять участие в аэроэкскурсии, посоревноваться в аэродартсе и попробовать себя в прыжках на дронах.
Также на «Аэропикнике» пройдут мастер-классы по сборке фанерных конструкторов и конструированию метательных планеров.
Кроме того, на фестивале все желающие смогут собственноручно собрать самолет, услышать от лучших спикеров города о возможностях использования квадрокоптеров в различных сферах жизни и узнать о профессии будущего:
«Квадрокоптеры стали неотъемлемой частью современного мира: дроны патрулируют лесные массивы и дороги. Кадры, снятые на квадрокоптер, используют в создании кинофильмов или для изучения новых территорий. Функционал дронов в дальнейшем будет только расширяться. «Аэропикник» — это отличная возможность для молодых людей познакомиться с профессией будущего «Оператор беспилотных летательных аппаратов», — рассказала Юлия Костюкова, директор ММАУ «Центр технического проектирования».
Все желающие смогут записаться на бесплатное обучение в проект «Мобильная академия неба».
Вход на «Аэропикник» свободный. Подробности можно узнать в группе мероприятия.
Ранее DK.RU сообщал, что Красноярск собирается отметить День города. Праздничные мероприятия будут идти 3 дня. В финальный день, 28 августа, в Красноярске выступит популярная группа «Иванушки International».
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