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В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»

В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»
Иллюстрация: vk.com/ivanushkiband. Концертное агентство "Партнер"

На выступление артистов потратят больше 5 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Заказчиком концерта выступил МАУ «КРАСГОРПАРК».

#НОВОСТИ

Выступление звёзд запланировано на 28 августа. Отметим, основные праздничные мероприятия по случаю Дня города в Красноярске пройдут с 26 по 28 августа.

Ранее DK.RU сообщал, что в этом году дату празднования решили перенести на конец августа — в этом время горожане возвращаются с летнего отдыха, с дачных участков и других мест летней дислокации.

Напомним, «Иванушки International»— российский бойз-бэнд, основанный в 1995 году. Группа была задумана звукорежиссером Игорем Матвиенко . Популярность коллектив приобрел в конце 90-х — начале 2000-х. Свой первый студийный альбом группа выпустила в мае 1996 года.

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Автор: Юлия Тарабан
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