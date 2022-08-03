В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»

На выступление артистов потратят больше 5 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Заказчиком концерта выступил МАУ «КРАСГОРПАРК».

Выступление звёзд запланировано на 28 августа. Отметим, основные праздничные мероприятия по случаю Дня города в Красноярске пройдут с 26 по 28 августа.

Ранее DK.RU сообщал, что в этом году дату празднования решили перенести на конец августа — в этом время горожане возвращаются с летнего отдыха, с дачных участков и других мест летней дислокации.

Напомним, «Иванушки International»— российский бойз-бэнд, основанный в 1995 году. Группа была задумана звукорежиссером Игорем Матвиенко . Популярность коллектив приобрел в конце 90-х — начале 2000-х. Свой первый студийный альбом группа выпустила в мае 1996 года.

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