День города назначен на конец августа
День города в Красноярске будет проводится во второй половине августа 2022, — сообщают в администрации краевого центра.
По словам сотрудников мэрии, перенос празднования на конец лета связан с сезонным отдыхом горожан, которые именно во второй половине августа возвращается с дачных участков и других мест летней дислокации.
Напомним, что День города переносится не впервой. К примеру, в 2018 после ремонта пр. Мира празднование приурочили к открытию креативного пространства в центральной части Красноярска.
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