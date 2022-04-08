День города назначен на конец августа

День города в Красноярске будет проводится во второй половине августа 2022, — сообщают в администрации краевого центра.

По словам сотрудников мэрии, перенос празднования на конец лета связан с сезонным отдыхом горожан, которые именно во второй половине августа возвращается с дачных участков и других мест летней дислокации.

Напомним, что День города переносится не впервой. К примеру, в 2018 после ремонта пр. Мира празднование приурочили к открытию креативного пространства в центральной части Красноярска.

День города