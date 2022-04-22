Посещаемость кинотеатров в Красноярске упала вдвое

Зрители неохотно ходят на повторы. В основном сборы кинотеатрам приносят фильмы, которые вышли в начале февраля, а также новинки российской анимации.

Об этом DK.RU рассказал директор кинотеатра «Эпицентр» Сергей Липов

Посещаемость падает. В марте она была на уровне 60% процентов от обычной, в апреле ожидаемая посещаемость 40-50% от обычных показателей. Выручка упала соответственно посещаемости, - сказал Сергей Липов.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы, кинотеатры оптимизируют свою деятельность - работают не полный день, а показы идут ни во всех залах.

Сейчас наша задача - сберечь персонал и направление бизнеса. Прогнозы в существующей действительности давать невозможно, так как мы ещё до конца не понимаем, а что завтра. Но с каждым днём повода для оптимизма, все меньше, - говорит Сергей Липов.

Похожим образом ситуация складывается во всей индустрии кинопоказа в России. По данным компании «Чек индекс» , объем продаж билетов в кино и сопутствующих товаров в кинотеатрах РФ в первой половине апреля упал в натуральном выражении на 51%, в денежном - на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается в исследовании, падение интереса россиян к посещению кинотеатров в марте-апреле отражается и на продаже товаров и услуг в зоне кинотеатров. Кинозритель придерживается рациональной стратегии потребления, ограничиваясь в импульсных покупках.

Чек Индекс (Checkindex.ru) – аналитический ресурс «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг.