Молодые музыканты Красноярска и Норильска смогут учиться у Юрия Башмета

В Красноярском крае прошло несколько знаковых культурных события — II Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета и презентация образовательного центра в Норильске под кураторством музыканта.

Прославленный музыкант — альтист и дирижер, побывал в Норильске, Зеленогорске и Красноярске. В краевом центре он участвовал в концертной программе фестиваля, выступив в качестве дирижера с камерным ансамблем «Солисты Москвы» и музыкантами Красноярского академического симфонического оркестра. Посещение северной столицы края было приурочено к презентации открытия образовательного центра Юрия Башмета. Теперь молодые дарования из заполярья получат возможность всестороннего развития, благодаря участию в мастер-классах и встречах с известными деятелями искусств. Норильский образовательный центр, который откроется в сентябре 2022 в рамках проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», станет одним из 15 в стране.

Мы идем туда, где нужны и где нас ждут. В Норильске нас ждали. Безусловно, проект получил жизнь благодаря мощной поддержке компании «Норникель», — отметил г-н Башмет.

В программе норильского концерта в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета прозвучали бессмертные произведения Бетховена, Шуберта, Малера и Шнитке. Концерт на сцене Норильского Заполярного театра драмы открылся адажио «Ностальгия» Энри Лолашвили для альта и струнных инструментов.

В северном городе — горячая публика. Люди аплодировали после каждой части, но это не раздражало, даже наоборот. Публика соучаствовала, концерт стал настоящим событием. Когда мы заиграли популярную мелодию Моцарта, публика была настолько разгорета, что стала аплодировать, выражая радость узнавания. И хотя на классических концертах так не принято, мы благодарны норильчанам за их искренность и любовь», — поделился Юрий Башмет впечатлениями о концерте в Норильске.

Фестивали звезд мировой культуры в Сибири — важны по определению. Однако фестиваль Башмета несет еще и огромную образовательную ценность и возможность «коридора» в Большую Музыку для молодых музыкантов края. Во время фестиваля был проведен конкурсный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета среди красноярских исполнителей. Несмотря на высочайший уровень и строгие критерии, по словам дебютантов конкурс прошел в творческой, дружелюбной атмосфере.

Но и это не все. Юрий Башмет объявил о том, что Сибирский юношеский оркестр станет официальным филиалом его оркестра. Этот статус открывает перед красноярскими классическими музыкантами широкие возможности в совершенствовании исполнительского искусства и развитии блестящей карьеры.

Самое ценное — это связь с мастерами, которые будут приезжать из Москвы и из других крупных городов. Мастер-классы — самый эффективный способ прокачать навыки», — поделилась Влада Чикичева, скрипачка Сибирского юношеского оркестра, студентка СГИИ им. Д. Хворостовского.

II Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Красноярске ожидаемо прошел при полном аншлаге.

Большая честь принимать музыкальный фестиваль Юрия Башмета в наших залах, потому что это первый именной фестиваль мэтра во всем Сибирском федеральном округа. И одна из задач филармонии — создать центр музыкального ландшафта Сибири в Красноярске. Для этого мы создаем богатую музыкальную программу. И для нас особенно приятно, что Красноярский фестиваль Юрия Башмета занял прочное ежегодное место в нашей афише. Также хотелось сказать ему отдельное спасибо за поддержку инициативы по созданию Сибирского юношеского оркестра. В этом году запланированная сессия приняла более 100 заявок от участников со всей Сибири», – рассказал Евгений Стодушный, гендиректор Красноярской филармонии.

Фестивальная программа всегда полна сюрпризов. Так, 26 мая состоялось экспериментальное прочтение поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах». В ансамбле выступили Михаил Пореченков, актер театра и кино, и оркестр, иллюстрировавший поэзию произведениями Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича — композиторов-современников Маяковского. Их музыка была столь же революционной по новаторским поискам, что и стихи поэта. Рассказывая о том, как создавался музыкально-литературный проект, Юрий Башмет отметил, что Маяковский высоко ценил композиторов:

Маяковскому очень нравился Прокофьев — «создатель стремительных, грубых маршей». На карандашном наброске музицирующего композитора стоял автограф Маяковского: «Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича».

С Шостаковичем поэт работал над постановкой пьесы «Клоп» в театре Мейерхольда.

Я старался не пропускать ни одного выступления Маяковского в Ленинграде, — вспоминал сочинитель музыки. — Я ходил на его вечера с моими товарищами-писателями».

Шостакович считал, что переложить стихи Маяковского на музыку очень трудно.

Мне особенно трудно это сделать, так как в моих ушах и сейчас звучит чтение Маяковского. И мне бы хотелось, чтобы в музыке нашли себе место интонации Маяковского, читающего свои стихи», — писал композитор.

Выяснилось, что своя история «Облака в штанах» есть и у Михаила Пореченкова — именно это произведение он читал при поступлении в театральный институт.

Многие Маяковского не понимают: что это такое — сплошные лозунги. Но поэт намеренно это делает — педалирует, чтобы произвести максимальное впечатление, раздразнить рецепторы зрителя. При этом Маяковский — величайший лирик. Долгое время я не понимал, как читать его со сцены, но с годами это пришло», — поделился своим видением г-н Пореченков.

Традиционно одним из участников фестиваля стал Красноярский академический симфонический оркестр, который выступил на одной сцене с маэстро Башметом на закрытии 28 мая. Два оркестра звучали, словно играли вместе много лет. Это единение подарила музыка.

Следующий фестиваль намечен на весну 2023 года. Новый статус Сибирского юношеского оркестра и открывшийся образовательный центр Башмета в Норильске дают возможность прогнозировать, что на сцене с именитыми музыкантами выступит еще больше молодых сибирских талантов.

Справка

Юрий Башмет — всемирно известный альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. Фестивали его имени ежегодно проходят в разных городах России.

В 2021 для проведения I фестиваля в Сибири был выбран Красноярский край. II фестиваль Башмета прошел в крае с 24 по 28 мая 2022.

Организатор фестиваля — Красноярская краевая филармония при поддержке министерства культуры Красноярского края.

Программа включала шесть концертов, два из которых прошли в Норильске (24 мая при дополнительной поддержке «Норникеля») и Зеленогорске (27 мая).

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