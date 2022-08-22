Дискуссионный клуб: основатели частных школ Красноярска встретились на площадке «ДК»

Семейное образование, застройщики и право на эксперимент, — о чем говорили основатели частных школ на «августовском педсовете» в «Деловом квартале».

Августовский дискуссионных клуб «ДК», прошедший в отеле «Хилтон», был посвящен теме частного детского образования. Основатели частных школ, семейных и развивающих центров обсудили тему частно-муниципального партнерства, взаимоотношения с арендодателями и застройщиками, родительские запросы к образованию и другие вопросы отрасли.

По словам Марии Миркес, федерального эксперта в образовании и социальном предпринимательстве, доля частного детского образования в масштабах экономики страны скорее походе на статистическую погрешность. Всего 1% жителей России выбирают для своих детей частные школы. Однако, по мнению участников дискуссии, это особый процент — осознанные родители, выбирающие современные образовательные стратегии.

Предложения участников дискуссии будут переданы редакцией в министерство образования и главное управление образования Красноярска. Полный отчет с дискуссионного клуба будет опубликован в Главном номере года (начало сентября 2022), а также на сайте в виде экспертных мнений спикеров.

Отметим, дискуссионный клуб впервые проводился в открытом формате. Представители отрасли могли присоединиться к разговору — работал открытый микрофон, задать дополнительный вопрос спикерам. Модератором площадки выступила Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске.