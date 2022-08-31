Классные проекты и мир IT: в Красноярске открыт набор в лицей Академии Яндекса
Учеба в лицее бесплатная, в заведении ждут школьников 8...10..х классов, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT.
Учиться школьники будут 2 года по самым современным программам от экспертов Яндекса.
Как рассказали в правительстве края, учеба будет занимать минимум 8 часов неделю. За время обучения школьники освоят азы Python — одного из самых востребованных языков программирования.
На втором году обучения школьникам предстоит создать свои первые проекты.
Учёба в лицее Яндекса — шанс не только пополнить свое портфолио классными проектами, но и возможность определиться, с чем связать свое будущее, заявил Александр Паволоцкий, академический руководитель школьных программ Яндекса.
За два года в лицее мы не только помогаем школьникам стать junior-разработчиками с классными проектами в портфолио, но и погружаем их в мир IT. Мы даем возможность определиться, чем же хочется заниматься в будущем: запускать собственные проекты, поступить в технический вуз, устроиться на стажировку в IT-компанию или развиваться в других сферах, применяя полученные знания, например, в гейм-дизайне. Для нас важно, что навыки, которые мы даем, пригодятся в любой технологичной среде: от интернета и дизайна до медицины и космоса» — отметил он.
Чтобы попасть в лицей, нужно заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. Тех, кто успешно пройдет первый этап, ждет собеседование с преподавателем.
Отметим, Лицей Академии Яндекса был открыт при поддержке компании «Яндекс» в 2016 году. Является структурным подразделением Академии Яндекса.
Ранее DK.RU сообщал, что компания «Яндекс» продает «Новости» и «Дзен». В качестве своей новой главной страницы компания будет развивать ya.ru.
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