Красноярские компании массово обращаются за российскими сервисами по кибербезопасности

В первом полугодии 2022 года количество красноярских компаний, обратившихся в МТС за сервисами кибербезопасности, выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом пик запросов пришелся на март 2022 года.

Более 70% всех запросов на сервисы по защите от DDoS-атак пришлось на долю крупных промышленных предприятий металлургической отрасли региона.

Кроме того, спрос на сервисы кибербезопасности вырос среди добывающих и обрабатывающих предприятий — на них пришлось соответственно 18% и 12% новых обращений.

Решение МТС уже используют несколько дочерних предприятий крупнейшего металлургического предприятия Красноярского края.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Красноярском крае Денис Якунин, услуга по защите от киберугроз становится все более востребованной у крупного бизнеса региона.

Причина тренда — увеличение числа DDoS-атак на российские предприятия и организации в 2022 году. Увеличивается и продолжительность атак, что также негативно сказывается на работе компаний. При этом крупные промышленные предприятия — основа экономики региона, и мы готовы предоставлять им эффективную систему защиты от кибератак», — заявил он.

Отметим, сервис кибербезопасности анализирует интернет-трафик, который поступает к защищаемому ресурсу клиента. В случае, если возникает аномальный всплеск запросов или объемов трафика, специалисты компании принимают меры по блокированию угроз внешних DDoS-атак.

Решение не требует покупки и установки дополнительного оборудования со стороны клиента и интегрируется в любую существующую ИТ-инфраструктуру предприятия. Кроме того, его использование не влияет на скорость интернета и другие ключевые параметры корпоративной сети.

Напомним, ранее МТС обеспечила мобильным интернетом и голосовой связью большинство крупнейших месторождений края — Ванкорское, Тагульское, Сузунское, Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское и другие.

Читайте также: