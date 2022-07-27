МТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для Красноярска

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» объявляет о запуске партнерской программы с крупнейшим провайдером края «Орион телеком».

Новый тарифный план — это доступ к нескольким услугам через «единое окно»: при одновременном подключении мобильного и домашнего интернета и ТВ красноярцы будут экономить до 40%.

Пакетный тариф включает в себя комплекс услуг мобильной связи, проводного и мобильного интернета, ТВ, а также доступ к онлайн-кинотеатру KION.

Для удобства пользователей несколько сервисов объединены одним счетом, а абонентская плата списывается с мобильного телефона. Управлять всем комплексом услуг пользователи смогут через личный кабинет.

В компании МТС отметили, что при подключении нового тарифа кроме существенной экономии абоненты получают еще и дополнительные выгодные опции.

«Новый тариф позволяет объединить близких в группу, и, например, совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. Участники группы могут звонить друг другу бесплатно и без ограничений. Но речь не только об экономии, а еще и об удобстве. Новый тарифный план — это доступ к нескольким услугам через „единое окно“. Таким образом, наши абоненты будут экономить не только деньги, но и время», — рассказала директор по маркетингу МТС в Красноярском крае Елена Усольцева.

Отметим, в настоящий момент абонентам МТС доступны эти возможности на территории Красноярска по всей зоне покрытия сети «Орион телеком», которая составляет почти 80% краевой столицы. В августе планируется расширение программы для жителей крупнейших городов края: Минусинска, Канска, Железногорска, Зеленогорска.

Узнать подробности о зоне покрытия, а также о том, как подключить совместный тарифный план, можно в салонах МТС или по ссылке.

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