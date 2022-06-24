МТС обеспечила связью жителей трех деревень и дачников нескольких СНТ под Красноярском
МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом МТС жителей трех деревень, а также нескольких СНТ в радиусе 30-50 км от Красноярска.
Сеть четвертого поколения МТС появилась в деревнях Свищево и Киндяково Березовского района, Старцево Емельяновского района, поселка Новый путь (ЗАТО Железногорск), а также в СНТ в районе дачных участков между Дрокино и Солнечным и на Кузнецовском плато под Красноярском. Свищево, Киндяково и Старцево – деревни, где постоянно живут до 600 человек, но к этим населенным пунктам все большее внимание проявляют дачники. Местные жители, а также владельцы участков СНТ в радиусе 30-50 км от Красноярска получили возможность пользоваться скоростным интернетом МТС.
Скорость мобильного интернета (в среднем от 15 Мбит/с) позволяет сельчанам и владельцам загородных участков в свободное время смотреть любимые кино и сериалы, слушать музыку на стриминговых платформах, таких, как МТС Music, общаться в чатах с соседями и всегда оставаться на связи с родными и близкими.
Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и видим: люди стараются переехать за город на все лето, а не просто приезжать на выходные. Мы отслеживаем, в каких именно СНТ и поселках модернизация сети наиболее актуальна, и каждое лето планируем такие работы в разных направлениях от краевой столицы. Для строительства сети МТС использует аналитику Big Data, а теперь компания подключила к этому процессу искусственный интеллект: таким образом, наши прогнозы, где именно нужна модернизация, будут еще более эффективными», – объяснил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.