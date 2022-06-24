МТС обеспечила связью жителей трех деревень и дачников нескольких СНТ под Красноярском

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом МТС жителей трех деревень, а также нескольких СНТ в радиусе 30-50 км от Красноярска.

Сеть четвертого поколения МТС появилась в деревнях Свищево и Киндяково Березовского района, Старцево Емельяновского района, поселка Новый путь (ЗАТО Железногорск), а также в СНТ в районе дачных участков между Дрокино и Солнечным и на Кузнецовском плато под Красноярском. Свищево, Киндяково и Старцево – деревни, где постоянно живут до 600 человек, но к этим населенным пунктам все большее внимание проявляют дачники. Местные жители, а также владельцы участков СНТ в радиусе 30-50 км от Красноярска получили возможность пользоваться скоростным интернетом МТС.

Скорость мобильного интернета (в среднем от 15 Мбит/с) позволяет сельчанам и владельцам загородных участков в свободное время смотреть любимые кино и сериалы, слушать музыку на стриминговых платформах, таких, как МТС Music, общаться в чатах с соседями и всегда оставаться на связи с родными и близкими.