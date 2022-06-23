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МТС обеспечила связью Черногорское месторождение

МТС обеспечила связью Черногорское месторождение
Иллюстрация: pixabay.com

Теперь строители горно-металлургического комплекса смогут выходит на связь со своими близкими.

#НОВОСТИ
Компания МТС обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом зону строительства административного поселка Черногорского месторождения. Выходить на связь с родными и близкими получили возможность более 300 человек, которые работают на площадках месторождения, сообщили в пресс-службе компании.
 
Черногорское месторождение расположено в 15 км от Норильска. На его территории развернулось строительство горно-металлургического комплекса для добычи металлов платиновой группы и золота, а также никеля и меди. Благодаря установке базовой станции удалось обеспечить персонал, работающий в зоне строительства производственного комплекса, качественными услугами голосовой связи и мобильным интернетом. Это позволяет быстрее и более эффективно решать различные рабочие вопросы, а также поддерживать связь с родными и близкими. 
В нашем регионе действует множество крупных промышленных предприятий. Обеспечить их связью — важная и непростая задача. Производственные площадки нередко строятся в труднодоступных местах, люди там работают в суровых условиях, надолго разлучаясь с семьями. Связь МТС — это возможность общаться с родными и близкими, а также решать масштабные бизнес-задачи. Кроме того, цифровизация месторождений позволит подготовить инфраструктуру для внедрения продвинутых сервисов и технологий: видеоаналитика, IoT-решения», — отметил директор МТС в Норильске Павел Ситников.
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Автор: Петр Савельев
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