Турфирмы Красноярского края могут получить грант на экскурсии
Заявки от предпринимателей на участие в грантовом конкурсе принимают в агентстве по туризму Красноярского края, сообщили в региональном правительстве.
Подать их могут туроператоры, турфирмы и некоммерческие организации, которые зарегистрированы и работают на территории края.
Средства гранта можно направить на организацию бесплатных экскурсий по территории Красноярского края и города Красноярска.
«Экскурсиями смогут воспользоваться туристы, входящие в социальные категории граждан: дети, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет включительно; лица, получающие страховые пенсии и граждане предпенсионного возраста, инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда», — рассказали в правительстве Красноярского края.
Заявки от туристических фирм на участие в грантовом конкурсе принимаются до 15 августа 2022 года по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101А.
Ранее DK.RU сообщал, что жители Красноярска могут создать авторскую экскурсию по городу. Эт можно сделать в рамках марафона экскурсий «Это мой город». В выборе тем и формате экскурсий горожан не ограничивают.
Кроме того, до конца июня красноярцев приглашали стать соавторами аудиогида по «Гремячей гриве». Бесплатный интерактивный гид появится в приложении МТС Live.
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