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Трети красноярцев не хватает денег на отпуск

Трети красноярцев не хватает денег на отпуск
Иллюстрация: rsttur.ru

Сумма, которую горожане считают необходимой для нормального недельного отпуска, за год выросла на 17%.

#НОВОСТИ
Для организации идеального отпуска в течение недели красноярцам нужно 170 тыс. рублей на одного человека. Это на 25 тыс. рублей (17%) больше, чем называли красноярцы в прошлом году, рассказал портал SuperJob по итогам проведенного опроса.
 
При этом фактический бюджет недельного отпуска жители Красноярска обозначили в 43 тыс. рублей (+ 1 000 рублей к прошлому году).
При этом у 36% опрошенных горожан вообще нет денег на отпуск — в 2021-м таких было 26%.
 
Примечательно, что и по оценкам стоимости идеального отпуска, и фактической сумме, Красноярск, среди городов РФ, оказался на втором месте — сразу после Москвы (175 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно). Ближайший к нему в этом рейтинге сибирский город — Омск — стоит на 10 позиции (156 тыс. рублей и 37 тыс. рублей).
В прошлом году средняя сумма, которую могли позволить себе потратить на недельный отпуск россияне, составляла 36 тыс. руб. (сегодня — 37 тыс. руб.), а представления о стоимости недели идеального отпуска были скромнее (135 против 160 тыс. руб. соответственно). Таким образом, на отдых мечты денег сегодня нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить», — отметили в SuperJob.
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Автор: Петр Савельев
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