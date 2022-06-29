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В «Гремячую гриву» с аудиогидом: красноярцы могут стать соавторами новинки

В «Гремячую гриву» с аудиогидом: красноярцы могут стать соавторами новинки
Иллюстрация: vk.com/grivapark

Жителей Красноярска приглашают стать соавторами аудиогида по экопарку «Гремячая грива». Бесплатный интерактивный гид появится в приложении МТС Live.

#НОВОСТИ

Как отметил. и.о. директора МТС в регионе Вадим Валенко, аудиогид поможет жителям Красноярска и путешественникам больше узнать о сибирской природе.

«По данным BigData МТС, экопарк „Гремячая Грива“ входит в число самых популярных общественных пространств Красноярска. 42 % отдыхающих здесь — люди от 18 до 34 лет. Но при этом далеко не все гости „Гремячей гривы“ знают, какие деревья, кустарники и цветы здесь растут, чем интересно это место», — отметил он.

Все желающие могут выложить фото или рисунок растений экопарка на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ГремячаяГрива_МТС до 30 июня — из них эксперты проекта отберут те, что станут частью аудиогида.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярцы в возрасте от 18 до 35 лет могут создать авторскую экскурсию по городу. В выборе тему и формате экскурсии горожан не ограничивают. 

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Автор: Юлия Тарабан
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