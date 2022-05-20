Начинающим предпринимателям выделили на гранты 60 млн рублей

20…31 мая муниципалитеты смогут подать заявки на участие в грантах в агентство развития малого и среднего предпринимательства края.

Любой из заявившихся на грант предприниматель Красноярского края может рассчитывать на выделение гранта до 300 тыс. рублей. На эти цели в госпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» запланировано 60 млн рублей.

Требования к участникам грантовой программы следующие:

бизнес должен быть в сферах инноваций, информационных технологий, креативных индустрий и обрабатывающих производств ;

; впервые зарегистрирован не более 1 года до подачи заявки на грант и включен в Единый реестр субъектов МСП, который ведет налоговая;

до подачи заявки на грант и включен в Единый реестр субъектов МСП, который ведет налоговая; прошел бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности в региональной сети центра «Мой бизнес», которая работает на территории края в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Гранты можно использовать для аренды и ремонта помещений, для приобретения оборудования и сырья, для оформления результатов интеллектуальной собственности.

По итогам отбора муниципалитетов на победивших территориях будут проведены конкурсы по выбору предпринимателей.

Это новая региональная мера поддержки бизнеса, которую мы начали разрабатывать еще до глобальных экономических изменений в мире. Но сейчас она стала особо актуальной и входит в перечень антикризисных мер, которые оперативно готовят в регионе по поручению губернатора. Для привлечения краевых средств на выдачу грантов в территориях должны подготовить для заявки информацию о предполагаемых грантополучателях», — поясняет Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

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