«Примерить роль гида»: красноярцы могут создать авторскую экскурсию по городу
У жителей Красноярска появилась возможность стать гидами и разработать уникальный маршрут по территории города. Об этом сообщили в администрации Красноярска.
Горожан приглашают принять участие в марафоне экскурсий «Это мой город».
Красноярцев не ограничивают в выборе темы, формат экскурсий также может быть разным: это могут быть как классические прогулки по улицам города, так и онлайн-путеводители или же экскурсии-квесты.
«Цель нашего проекта — показать Красноярск с разных сторон. Участники могут создать различные маршруты и рассказать о представленных в городе профессиях, объектах уличного искусства, необычных пространствах и заведениях», — рассказывает Ангелина Хлиманкова, автор проекта.
Тех, кто решит участвовать в подготовке экскурсий, будут курировать опытные гиды. Кроме того, в рамках марафона экскурсий «Это мой город» в Центре путешественников пройдут интенсивы-погружения для желающих воплотить идею в авторскую экскурсию.
Участниками проекта могут стать красноярцы в возрасте от 18 до 35 лет.
Для участия в проекте необходимо заполнить заявку.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае выдают гранты на развитие туристической инфраструктуры. Потратить их можно на новые кемпинги и автокемпинги, пляжи и туристические маршруты.
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