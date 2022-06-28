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«Примерить роль гида»: красноярцы могут создать авторскую экскурсию по городу

«Примерить роль гида»: красноярцы могут создать авторскую экскурсию по городу
Иллюстрация: pixabay.com Автор: kalmarfoto

У жителей Красноярска появилась возможность стать гидами и разработать уникальный маршрут по территории города. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

#НОВОСТИ

Горожан приглашают принять участие в марафоне экскурсий «Это мой город».

Красноярцев не ограничивают в выборе темы, формат экскурсий также может быть разным: это могут быть как классические прогулки по улицам города, так и онлайн-путеводители или же экскурсии-квесты.

«Цель нашего проекта — показать Красноярск с разных сторон. Участники могут создать различные маршруты и рассказать о представленных в городе профессиях, объектах уличного искусства, необычных пространствах и заведениях», — рассказывает Ангелина Хлиманкова, автор проекта.

Тех, кто решит участвовать в подготовке экскурсий, будут курировать опытные гиды. Кроме того, в рамках марафона экскурсий «Это мой город» в Центре путешественников пройдут интенсивы-погружения для желающих воплотить идею в авторскую экскурсию.

Участниками проекта могут стать красноярцы в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку. 

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае выдают гранты на развитие туристической инфраструктуры. Потратить их можно на новые кемпинги и автокемпинги, пляжи и туристические маршруты.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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