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МТС обучит студентов СФУ работе с передовыми цифровыми решениями

МТС обучит студентов СФУ работе с передовыми цифровыми решениями
Иллюстрация: МТС

Программа разработана для студентов инженерных специальностей.

#НОВОСТИ
Компания МТС и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. В рамках его реализации телекомоператор организует стажировки для студентов вуза.
МТС развивает сложные цифровые решения во всех регионах страны. Для работы над такими проектами требуются специалисты, и мы готовы принимать участие в их практическом обучении. А студенты смогут в будущем построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
Пройти стажировку в МТС могут успешные студенты технических специальностей. Причем проводиться они (стажировки) будут без отрыва от учебного процесса и помогут молодым людям адаптироваться к реальным условиям работы в технической и ИТ-сферах.
Мы заинтересованы, чтобы наши студенты получали представление о практической стороне своих будущих профессий. Сотрудничество с крупнейшей компанией по предоставлению цифровых сервисов позволит организовать работу с экспертами МТС и передаче студентам соответствующих направлений опыта работы со сложными цифровыми сервисами. Кроме того, познакомит молодых людей с актуальными задачами реального бизнеса», — сказал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.
Помимо программы стажировок соглашение между МТС и СФУ предполагает планах проведение научно-практических семинаров, конференций и организация образовательных площадок, которые помогут обучить студентов работе с передовыми цифровыми решениями.
 
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Автор: Петр Савельев
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