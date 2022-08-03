МТС обучит студентов СФУ работе с передовыми цифровыми решениями

Программа разработана для студентов инженерных специальностей.

Компания МТС и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. В рамках его реализации телекомоператор организует стажировки для студентов вуза.

МТС развивает сложные цифровые решения во всех регионах страны. Для работы над такими проектами требуются специалисты, и мы готовы принимать участие в их практическом обучении. А студенты смогут в будущем построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

Пройти стажировку в МТС могут успешные студенты технических специальностей. Причем проводиться они (стажировки) будут без отрыва от учебного процесса и помогут молодым людям адаптироваться к реальным условиям работы в технической и ИТ-сферах.

Мы заинтересованы, чтобы наши студенты получали представление о практической стороне своих будущих профессий. Сотрудничество с крупнейшей компанией по предоставлению цифровых сервисов позволит организовать работу с экспертами МТС и передаче студентам соответствующих направлений опыта работы со сложными цифровыми сервисами. Кроме того, познакомит молодых людей с актуальными задачами реального бизнеса», — сказал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Помимо программы стажировок соглашение между МТС и СФУ предполагает планах проведение научно-практических семинаров, конференций и организация образовательных площадок, которые помогут обучить студентов работе с передовыми цифровыми решениями.

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