МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросети Сибири
Компании совместно создадут систему дистанционного мониторинга и учета потребления электроэнергии, что повысит надежность энергоснабжения.
Реализация этого совместного проекта позволит нам разработать архитектуру информационных систем и усовершенствовать уже существующие в нашей компании системы АИИС КУЭ. Эта оптимизация даст существенную экономию: позволит нам отказаться от промежуточного оборудования — устройств сбора и передачи данных, тем самым сократит издержки на поддержание работы всей системы», — рассказал директор по информационным технологиям-начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Лагунин.
Важная особенность сети NB-IoT, с помощью которой будет реализован проект, — улучшенная проникающая способность, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах», — добавил он.
Компания МТС снабдит студентов СибГУ оборудованием для разработки IoT-устройств и организует стажировки в этой области.
МТС и два фонда вложили 2 млрд руб. в прокат самокатов: сервис станет частью экосистемы
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