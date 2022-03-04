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МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросети Сибири

МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросети Сибири
Иллюстрация: gornovosti.ru

Компании совместно создадут систему дистанционного мониторинга и учета потребления электроэнергии, что повысит надежность энергоснабжения.

#НОВОСТИ
Энергосетевой комплекс Россетей в Сибири модернизируют с использованием технологий интернета вещей. Соглашение об этом между энергетиками и компанией МТС было подписано на Красноярском экономическом форуме.
 
В рамках проекта МТС обеспечит дистанционный мониторинг и сбор данных с приборов учета электроэнергии компании «Россети Сибирь» на базе собственной сети NB-IoT с помощью технологии NIDD (Non-IP Data Delivery). Это позволит сетевикам усовершенствовать процесс мониторинга поставок электроэнергии потребителям и сократит издержки на поддержание работы всей системы. Технология NIDD обеспечит высокую степень безопасности и позволит снизить нагрузку на сеть, при этом увеличив время работы задействованных в инфраструктуре IoT-устройств.
Реализация этого совместного проекта позволит нам разработать архитектуру информационных систем и усовершенствовать уже существующие в нашей компании системы АИИС КУЭ. Эта оптимизация даст существенную экономию: позволит нам отказаться от промежуточного оборудования — устройств сбора и передачи данных, тем самым сократит издержки на поддержание работы всей системы», — рассказал директор по информационным технологиям-начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Лагунин.
По словам технического директора МТС в Красноярском крае Вадима Валенко, этот проект полностью соответствует новым требованиям законодательства, которые предписывают энергокомпаниям обеспечивать потребителей интеллектуальными приборами учета.
Важная особенность сети NB-IoT, с помощью которой будет реализован проект, — улучшенная проникающая способность, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах», — добавил он.
Первоначально решение протестируют на опытном стенде «Россетей Сибирь», а затем внедрят в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Красноярского края.
 
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Автор: Петр Савельев
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