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Минкульт РФ нашел деньги на красноярский цирк

Минкульт РФ нашел деньги на красноярский цирк
Автор фото: Сергей Токарев. Иллюстрация: vk.com/tokarevs

Капремонт здания возобновят уже в этом году. Но вот продолжится ли он - большой вопрос.

#НОВОСТИ
На капитальный ремонт Красноярского государственного цирка выделят 146 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев, со ссылкой на ответ Министерства культуры РФ.
Это позволит уже в этом году приступить к восстановлению теплового контура здания, а также капитальному ремонту купола», — написал Зайцев.
Также, со слов Минкульта, в бюджет страны заявлены расходы на капремонт Красноярского цирка в 2023-2025.
 
Директор красноярского цирка Александр Рыжов подтвердил DK.RU эту информацию. Также он уточнил, что это дополнительная субсидия и деньги уже доведены до Росгосцирка.
Это целевые средства, предназначенные именно Красноярску. Так что их мы получим», — сказал Рыжов.
Оценить, какая это часть от необходимого для окончательной реставрации цирка, он не решился, поскольку на момент последней оценки было обсчитано лишь 70% проекта.
 
Что же касается выделения средств в 2023-2025, Рыжов пояснил, что деньги из бюджета получает Росгосцирк и уже он распределяет их между филиалами.
Так что не факт, что заявленное финансирование дойдет до Красноярска. В этом году оно тоже выделялось в размере 1,2 млрд рублей, но до нас ничего не дошло», — сказал директор красноярского цирка.
Напомним, что ремонтировать Красноярский государственный цирк начали в 2019. Сначала планировалось, что он откроется в 2021, а потом сроки сдвинули на год.
 
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Это не первый раз, когда цирк получает подобную льготу. Предыдущую, правда, отменили, едва она начала действовать, из-за не начавшегося ремонта общежитий и самого здания цирка.

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Первые разговоры о грядущей глобальной реконструкции цирка начали появляться в 2017 году. За это время проект цирка был пересмотрен и доработан.

 

Автор: Петр Савельев
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