Минкульт РФ нашел деньги на красноярский цирк

Капремонт здания возобновят уже в этом году. Но вот продолжится ли он - большой вопрос.

На капитальный ремонт Красноярского государственного цирка выделят 146 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев, со ссылкой на ответ Министерства культуры РФ.

Это позволит уже в этом году приступить к восстановлению теплового контура здания, а также капитальному ремонту купола», — написал Зайцев.

Также, со слов Минкульта, в бюджет страны заявлены расходы на капремонт Красноярского цирка в 2023-2025.

Директор красноярского цирка Александр Рыжов подтвердил DK.RU эту информацию. Также он уточнил, что это дополнительная субсидия и деньги уже доведены до Росгосцирка.

Это целевые средства, предназначенные именно Красноярску. Так что их мы получим», — сказал Рыжов.

Оценить, какая это часть от необходимого для окончательной реставрации цирка, он не решился, поскольку на момент последней оценки было обсчитано лишь 70% проекта.

Что же касается выделения средств в 2023-2025, Рыжов пояснил, что деньги из бюджета получает Росгосцирк и уже он распределяет их между филиалами.

Так что не факт, что заявленное финансирование дойдет до Красноярска. В этом году оно тоже выделялось в размере 1,2 млрд рублей, но до нас ничего не дошло», — сказал директор красноярского цирка.

Напомним, что ремонтировать Красноярский государственный цирк начали в 2019. Сначала планировалось, что он откроется в 2021, а потом сроки сдвинули на год.

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