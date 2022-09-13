В Красноярске отопительный сезон начнется 19 сентября
Сегодня во время пресс-подхода об этом журналистам сообщил новый глава Красноярска Владислав Логинов.
Он отметил, что получил справку от синоптиков о среднесуточных температурах. На основе этих данных было принято решение начать подачу тепло в квартиры красноярцев с понедельника, 19 сентября.
Напомним, отопительный сезон в Красноярске обычно стартует, когда в течение 5 дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов.
Сегодня на сессии Горсовета Владислав Логинов был выбран новым мэром Красноярска.