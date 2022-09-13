Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.09
60,46
60,85
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске отопительный сезон начнется 19 сентября

В Красноярске отопительный сезон начнется 19 сентября
Иллюстрация: user15145147/ru.freepik.com

Сегодня во время пресс-подхода об этом журналистам сообщил новый глава Красноярска Владислав Логинов.

#НОВОСТИ
Он отметил, что получил справку от синоптиков о среднесуточных температурах. На основе этих данных было принято решение начать подачу тепло в квартиры красноярцев с понедельника, 19 сентября. 
 
Напомним, отопительный сезон в Красноярске обычно стартует, когда в течение 5 дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска«Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска
  • В правительстве Красноярского края прокомментировали обыски в КНПВ правительстве Красноярского края прокомментировали обыски в КНП
  • Суд снова арестовал имущество Анатолия Быкова на 9 млн рублейСуд снова арестовал имущество Анатолия Быкова на 9 млн рублей
  • В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»
  • Тайгart: в ресторанах Красноярска вручают репродукции современных художниковТайгart: в ресторанах Красноярска вручают репродукции современных художников
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.