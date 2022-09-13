Мэром Красноярска стал Владислав Логинов

Пять предыдущих лет он был первым замом главы города.

Сессия красноярского Горсовета определилась с тем, кто будет занимать кресло мэра Красноярска. Градоначальником на ближайшие пять лет станет Владислав Логинов. За его кандидатуру проголосовали все 25 депутатов, присутствовавщих на сессии.

Впервые за место главы города Логинов боролся в 2017. Но тогда он взял самоотвод в пользу Сергея Еремина, который и стал мэром Красноярска. Сам же Логинов занял пост его первого зама.

После того, как Еремин досрочно покинул свой пост, перейдя в правительство Красноярского края, Владислав Логинов стал исполняющим обязанности главы города.

Напомним, что в этом году на должность главы Красноярска претендовало 24 человека. До финального конкурса дошло лишь двое: собственно Логинов и руководитель Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский — при оценке их программ они набрали 1 734 и 1 532 балла соответственно. Отбором кандидатов, как и пять лет назад, занималась конкурсная комиссия, которая состояла из пяти депутатов Горсовета и пяти человек, предложенных губернатором Красноярского края.

На сессии Горсовета Войцеховский, по сути, взял самоотвод в пользу Логинова. Правда, должность первого зама ему не предложили. Пока.

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