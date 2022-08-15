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Красноярск может остаться без одного из вице-мэров

Красноярск может остаться без одного из вице-мэров
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.

#НОВОСТИ
Заместитель мэра Красноярска Олег Животов подал в отставку. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.
Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена», — написал он.
В администрации Красноярска эту информацию не подтвердили, сославшись на то, что пока у них нет официальных документов на этот счет.
 
Олег Животов пришел в мэрию Красноярска в 2017 году в должность руководителя департамента градостроительства, но довольно быстро перешел в статус заместителя главы города, в качестве которого продолжил курировать градостроительные вопросы.
 
По сути, как говорят в профессиональном сообществе, его отставка была вполне ожидаема, после ухода Сергея Еремина, который и привел Животова в администрацию.
 
Обновлено в 12:32: В мэрии Красноярска подтвердили отставку Олега Животова. Последний день его работы в качестве чиновника — 17 августа.
 
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Автор: Петр Савельев
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