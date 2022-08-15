Красноярск может остаться без одного из вице-мэров

В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.

Заместитель мэра Красноярска Олег Животов подал в отставку. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена», — написал он.

В администрации Красноярска эту информацию не подтвердили, сославшись на то, что пока у них нет официальных документов на этот счет.

Олег Животов пришел в мэрию Красноярска в 2017 году в должность руководителя департамента градостроительства, но довольно быстро перешел в статус заместителя главы города, в качестве которого продолжил курировать градостроительные вопросы.

По сути, как говорят в профессиональном сообществе, его отставка была вполне ожидаема, после ухода Сергея Еремина, который и привел Животова в администрацию.

Обновлено в 12:32: В мэрии Красноярска подтвердили отставку Олега Животова. Последний день его работы в качестве чиновника — 17 августа.

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