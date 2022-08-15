Красноярск может остаться без одного из вице-мэров
В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.
Заместитель мэра Красноярска Олег Животов подал в отставку. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.
Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена», — написал он.
В администрации Красноярска эту информацию не подтвердили, сославшись на то, что пока у них нет официальных документов на этот счет.
Олег Животов пришел в мэрию Красноярска в 2017 году в должность руководителя департамента градостроительства, но довольно быстро перешел в статус заместителя главы города, в качестве которого продолжил курировать градостроительные вопросы.
По сути, как говорят в профессиональном сообществе, его отставка была вполне ожидаема, после ухода Сергея Еремина, который и привел Животова в администрацию.
Обновлено в 12:32: В мэрии Красноярска подтвердили отставку Олега Животова. Последний день его работы в качестве чиновника — 17 августа.
Читайте также:
Руководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой пост
Информацию DK.RU подтвердила сама Ирина Самсонова. По ее словам, решение уйти с поста она приняла по собственному желанию.
Мэр Красноярска вошел в Правительственную комиссию по развитию регионов
Сергей Еремин, глава Красноярска, вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию в России.
-
Мэром Красноярска хочет стать глава краевого Союза десантников
Стало известно о еще об одном потенциальном кандидате в мэры Красноярска. Заявление на участие в конкурсе подал Александр Шадрин.
-
Михаил Пашин первым подал заявление на конкурс за пост мэра Красноярска
Михаил Пашин, предприниматель, подал в Горсовет заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации Красноярска.