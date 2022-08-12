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Мэром Красноярска хочет стать глава краевого Союза десантников

Мэром Красноярска хочет стать глава краевого Союза десантников
Иллюстрация: krasrab.ru

Стало известно о еще об одном потенциальном кандидате в мэры Красноярска. Заявление на участие в конкурсе подал Александр Шадрин.

#НОВОСТИ

Пока его заявка еще не зарегистрирована. Претендент должен представить программу социально-экономического развития города, которая по словам Александра Шадрина, будет готова к концу лета, — сообщает NGS24. Глава Союза десантников Красноярского края считает себя «неудобным человеком» для Горсовета, поэтому шансы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на кресло мэра оценивает «50 на 50».

Напомним, что в прошлом году Шадрин баллотировался в Заксобрание края от партии «Справедливая Россия» и прославился благодаря конфликту с Дмитрием Полушиным, журналистом и блогером.

 

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Автор: Петр Савельев
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