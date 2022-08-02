Депутаты Горсовета приняли отставку Сергея Еремина

Кто теперь будет управлять городом — в статусе исполняющего обязанности мэра — пока не ясно.

С завтрашнего дня Сергей Еремин больше не будет являтся главой Красноярска — его прошение о досрочной отставке сегодня приняли на внеочередной сессии Горсовета.

Напомним, что срок полномочий Еремина истекал осенью этого года. Однако, не дожидаясь этого, в конце июля он заявил , что уходит в отставку. Причиной, по его словам, стало предложение занять место заместителя губернатора Красноярского края. В этой должности Еремин будет курировать вопросы развития муниципалитетов в регионе.

Также депутаты назначили дату конкурса по выбору нового мэра Красноярска. Как и ожидалось, он состоится 8 сентября 2022 года. Теперь нужно дождаться сбора конкурсной комиссии и кандидатов.

Обновлено в 11:31: «В соответствии с Уставом города исполнять обязанности главы будет Владислав Логинов, как „первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности“», — написал у себя в телеграм-канале депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

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