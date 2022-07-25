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Глава Красноярска Сергей Еремин подает в отставку

Глава Красноярска Сергей Еремин подает в отставку
Иллюстрация: admkrsk.ru

Об этом градоначальник рассказал в своём телеграм-канале. Сергея Еремина ожидает новая должность — в администрации Красноярского края.

#НОВОСТИ

Теперь он будет курировать развитие муниципалитетов региона. Сергей Ерёмин отметил, что на новой должности задач у него будет много, однако он рассчитывает, что его пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит их решить.

«Завтра я внесу в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут мою отставку», — отметил прока еще глава города

Он также поблагодарил всех красноярцев за любовь и поддержку:

«Спасибо вам за то, что в этом пути вы были рядом. Поддерживали и критиковали, радовались общим победам и расстраивались из-за неудач. Спасибо за вашу любовь. Этот опыт дал понять: управлять миллионным городом нереально. Реально им жить, дышать, стать его кровью и плотью. Только тогда будет результат».

Сергей Еремин заявил, что многие красноярцы заново влюбились в свой город и с гордостью стали показывать его гостям — и это его «самое дорогое достижение».

«Спасибо, моя самая родная семья красноярцев, за всё! Желаю каждому из вас обрести своё счастье! Мыслями и душой всегда с вами. У меня к вам единственная просьба, дорогие мои: не забывайте, что город — это наш дом», — заключил Сергей Еремин.

Напомним, в последнее время деятельность мэра и городской администрации неоднократно критиковали депутаты Заксобрания края.

Критика была связана с выделением земли под отдельные постройки и с градостроительной политикой, которую вела мэрия города.

Одной из самых скандальных построек оказалось кафе «Кантри» в самом центре города. Как выяснила прокуратура, возведение здания велось с нарушениями градостроительного законодательства, которые были допущены как со стороны администрации, так и со стороны собственника.

Еще в марте краевой суд признал здание самовольной постройкой и велел собственнику снести его. Однако владелица кафе пытается оспорить это решение.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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