Владелица кафе «Кантри» пытается оспорить решение суда о сносе здания

Кафе «Кантри» построено в центре Красноярска на проспекте Мира. Еще в марте краевой суд по требованию прокуратуры признал его самовольной постройкой и велел собственнику снести здание.

Однако, как сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев, владельца кафе — Грималюк О.Р. — обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение о сносе здания.

«Сейчас срок сноса — до 28 августа. И его никто не отменял», — процитировал депутат в своем телеграм-канале заместителя главы города Олега Животова.

Ранее DK.RU сообщал, что соучредителей кафе «Кантри» в Красноярске подозревают в подделке документов проведенной экспертизы - в них содержались сведения, не соответствующие действительности в отношении санэпидемиологического и противопожарного законодательства.

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