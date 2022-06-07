Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.06
61,96
65,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владелица кафе «Кантри» пытается оспорить решение суда о сносе здания

Владелица кафе «Кантри» пытается оспорить решение суда о сносе здания
Иллюстрация: srb62.ru

Кафе «Кантри» построено в центре Красноярска на проспекте Мира. Еще в марте краевой суд по требованию прокуратуры признал его самовольной постройкой и велел собственнику снести здание.

#НОВОСТИ

Однако, как сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев, владельца кафе — Грималюк О.Р. — обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение о сносе здания.

«Сейчас срок сноса — до 28 августа. И его никто не отменял», — процитировал  депутат в своем телеграм-канале заместителя главы города Олега Животова.

Ранее DK.RU сообщал, что соучредителей кафе «Кантри» в Красноярске подозревают в подделке документов проведенной экспертизы - в них содержались сведения, не соответствующие действительности в отношении санэпидемиологического и противопожарного законодательства.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске ограничили движение на РеспубликиВ Красноярске ограничили движение на Республики
  • Красноярские рестораторы накормят Москву… и не толькоКрасноярские рестораторы накормят Москву… и не только
  • В Красноярске открывают «Окно в Азию»В Красноярске открывают «Окно в Азию»
  • Генпрокуратура недосчиталась школ и детсадов в Красноярском краеГенпрокуратура недосчиталась школ и детсадов в Красноярском крае
  • Главврача красноярского перинатального центра и его зама будут судить за халатностьГлавврача красноярского перинатального центра и его зама будут судить за халатность
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.