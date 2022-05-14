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Игорь Титенков выставил кандидатуру на кресло главы Ачинска

Игорь Титенков выставил кандидатуру на кресло главы Ачинска
Иллюстрация: bk55.ru

Игорь Титенков, экс-вице-мэр Красноярска первым подал пакет документов на конкурс по отбору кандидата на пост мэра Ачинска.

#НОВОСТИ

Г-н Титенков подал полный пакет документов в Ачинский Горсовет, — сообщает Сергей Никитин, спикер законодательного органа, в соцсетях.

Подавать документы претенденты могут по 8 июня 2022. Конкурс по отбору градоначальника из числа заявившихся состоится 15 июня 2022 в 11 часов на ул. Свердлова, зд. 17, зал заседаний, к. 2-2.

Предыдущий руководитель города — Александр Токарев — подал в отставку в апреле 2022.

Справка

Игорь Титенков родился 1 сентября 1969 в Красноярске. Закончил Академию МВД России, аспирантуру СФУ, имеет степень к.ю.н. 1986…2006 служил в органах МВД имеет звание полковника. В 2007 назначен помощником главы Красноярска, руководителем департамента главы. В 2011 — руководитель администрации Свердловского района. В 2013 — руководитель департамента горхозяйства, 2014…2017 — первый замглавы города. 2017…2020 — глава администрации Свердловского района. С 2020 по текущий момент — главный инженер ГУФСИН, полковник внутренней службы.

 

 

Автор: Петр Савельев
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