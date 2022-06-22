Мэром Ачинска выбрали Игоря Титенкова

До этого он успел поработать в МВД, администрации Красноярска и даже в ГУФСИН.

Сегодня депутаты Горсовета Ачинска выбирали главу города. По итогу сессии им стал Игорь Титенков. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Напомним, что на пост мэра Ачинска претендовало три человека: Владимир Тарабаев , Олег Корзик и собственно Титенков.

Депутаты ачинского городского совета единогласно поддержали его [Титенкова] кандидатуру», — написал в посте Пономаренко.

Последнее известное место работы Титенкова — ГУФСИН по Красноярскому краю, где он с 2020 годв занимал должность главного инженера. DK.RU в ведомстве рассказали, что некоторое время назад он перевелся в другой регион (какой именно и в каком качестве в Главке не уточнили).

До ГУФСИН Титенков был главой Свердловского района Красноярска, куда его назначили после отставки с поста первого заместителя мэра города. Начинал же он со службы в органах внутренних дел, откуда ушел в 2006 году, а в 2007-м занял место помощника красноярского градоначальника.

Напомним, что прежний глава Ачинска ушел в отставку в апреле этого года.

Читайте также: