Мэром Ачинска выбрали Игоря Титенкова
До этого он успел поработать в МВД, администрации Красноярска и даже в ГУФСИН.
Сегодня депутаты Горсовета Ачинска выбирали главу города. По итогу сессии им стал Игорь Титенков. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
Напомним, что на пост мэра Ачинска претендовало три человека: Владимир Тарабаев, Олег Корзик и собственно Титенков.
Депутаты ачинского городского совета единогласно поддержали его [Титенкова] кандидатуру», — написал в посте Пономаренко.
Последнее известное место работы Титенкова — ГУФСИН по Красноярскому краю, где он с 2020 годв занимал должность главного инженера. DK.RU в ведомстве рассказали, что некоторое время назад он перевелся в другой регион (какой именно и в каком качестве в Главке не уточнили).
До ГУФСИН Титенков был главой Свердловского района Красноярска, куда его назначили после отставки с поста первого заместителя мэра города. Начинал же он со службы в органах внутренних дел, откуда ушел в 2006 году, а в 2007-м занял место помощника красноярского градоначальника.
Напомним, что прежний глава Ачинска ушел в отставку в апреле этого года.
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