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Мэр Еремин отчитался о полученных доходах за 2021

Мэр Еремин отчитался о полученных доходах за 2021
Иллюстрация: instagram

Опубликованы сведения о доходах и имуществе мэра Красноярска Сергея Еремина за прошедший год.

#НОВОСТИ

В 2021 доходы г-на Еремина превысили 3,6 млн рублей.

Земля

Г-н Еремин владеет тремя участками земли — 1500 кв. м (под частное домостроение), 1800 кв. м (подсобное хозяйство) и 1000 кв. м (под дачу).

Недвижимость

Мэр имеет два жилых дома — 51,6 кв. м и 180 кв. м, гараж и гаражный бокс, баню и летнюю кухню.

Автопарк

Jeep Wrangler, мотоцикл ИЖ-49К и мотовездеход.

Супруга

Доходы супруги главы столицы края подросли — за 2021 женщина заработала немногим более 1,5 млн рублей. В собственности имеется квартира 107 кв. м, подземная парковка, Audi Q7 и снегоход.

PS. Напомним, что в ноябре 2021 депутаты Горсовета увеличили з\п главы Красноярска мэра на 50 тыс. — до 300 тыс. рублей в месяц.

 

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Автор: Петр Савельев
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