Нового мэра Красноярску выберут 8 сентября 2022 года

Депутаты Горсовета поддержали отставку Сергея Еремина и назначили дату конкурса. Правда, теперь это должна утвердить сессия.

Сергей Еремин покинет пост главы Красноярска 2 августа 2022 года. Такое постановление вчера рассмотрели на комиссии по городскому самоуправлению красноярского Горсовета.

Последним днем осуществления полномочий [главы города] считать 2 августа 2022 года; днем досрочного прекращения полномочий главы города Красноярска, следующий за днем принятия настоящего постановления», — сказано в проекте документа.

Также депутаты рассмотрели вопрос назначения конкурса для претендентов на место мэра Красноярска. В проекте заявлена дата 8 сентября 2022 года. Депутаты рекомендовали поддержать это предложение.

Кандидаты, в числе прочего, должны будут представить программу предстоящей деятельности на должности главы города, проект основных направлений социального и экономического развития города на ближайшие 5 лет», — напомнили в Горсовете.

Теперь оба эти решения должна будет утвердить сессия городского парламента, которая назначена на 2 августа 2022 года.

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