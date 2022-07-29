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Нового мэра Красноярску выберут 8 сентября 2022 года

Нового мэра Красноярску выберут 8 сентября 2022 года
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Депутаты Горсовета поддержали отставку Сергея Еремина и назначили дату конкурса. Правда, теперь это должна утвердить сессия.

#НОВОСТИ
Сергей Еремин покинет пост главы Красноярска 2 августа 2022 года. Такое постановление вчера рассмотрели на комиссии по городскому самоуправлению красноярского Горсовета.
Последним днем осуществления полномочий [главы города] считать 2 августа 2022 года; днем досрочного прекращения полномочий главы города Красноярска, следующий за днем принятия настоящего постановления», — сказано в проекте документа.
Также депутаты рассмотрели вопрос назначения конкурса для претендентов на место мэра Красноярска. В проекте заявлена дата 8 сентября 2022 года. Депутаты рекомендовали поддержать это предложение.
Кандидаты, в числе прочего, должны будут представить программу предстоящей деятельности на должности главы города, проект основных направлений социального и экономического развития города на ближайшие 5 лет», — напомнили в Горсовете.
Теперь оба эти решения должна будет утвердить сессия городского парламента, которая назначена на 2 августа 2022 года.
 
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Автор: Петр Савельев
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