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Мэр Красноярска вошел в правительственную комиссию по развитию регионов

Сергей Еремин, глава Красноярска
Сергей Еремин, глава Красноярска. Иллюстрация: ДК

Сергей Еремин, глава Красноярска, вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию в России.

#НОВОСТИ

Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал соответствующее распоряжение.

Таким образом, теперь в члены правительственной комиссии входят два представляющих Красноярский край руководителя — губернатор Усс и мэр Еремин.

Напомним, что правительственная комиссия по региональному развитию была создана в мае 2016 под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

В актуализированный состав вошли все действующие и врио губернаторов, представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы, члены государственных и негосударственных организаций. Муниципальные образования в составе комиссии представляют восемь руководителей городов — мэр Красноярска из их числа.

Комиссия формирует приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию госполитики комплексного социально-экономического развития субъектов и муниципальных образований, строительства, реконструкции и капремонта объектов в регионах, ведет отбор проектов строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, готовит предложения по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства.

 

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Автор: Петр Савельев
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