Мэр Красноярска вошел в правительственную комиссию по развитию регионов
Сергей Еремин, глава Красноярска, вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию в России.
Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал соответствующее распоряжение.
Таким образом, теперь в члены правительственной комиссии входят два представляющих Красноярский край руководителя — губернатор Усс и мэр Еремин.
Напомним, что правительственная комиссия по региональному развитию была создана в мае 2016 под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.
В актуализированный состав вошли все действующие и врио губернаторов, представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы, члены государственных и негосударственных организаций. Муниципальные образования в составе комиссии представляют восемь руководителей городов — мэр Красноярска из их числа.
Комиссия формирует приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию госполитики комплексного социально-экономического развития субъектов и муниципальных образований, строительства, реконструкции и капремонта объектов в регионах, ведет отбор проектов строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, готовит предложения по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства.
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