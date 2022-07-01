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Красноярцев приглашают на бесплатные утренние зарядки. Обещают энергию на весь день

Красноярцев приглашают на бесплатные утренние зарядки. Обещают энергию на весь день
Иллюстрация: admkrsk.ru

Жители Красноярска могут присоединиться к бесплатным утренним зарядкам, которые проходят на набережной в районе Центрального парка каждый будний день в 7 утра.

#НОВОСТИ

Заниматься с горожанами будет профессиональный тренер, однако упражнения несложные, поэтому специальной подготовки или какого-либо оборудования не понадобится.

Занятия проводятся в любую погоду — если нет сильного дождя.

Утренние зарядки в центре организуют с 2019 года, время для занятий подбирали раннее, чтобы красноярцы могли успеть на работу.

«Встречаемся каждый будний день, ведь в занятиях физкультурой и спортом очень важно соблюдать режим. Пробуем разные спортивные направления — в прошлом году это была йога, теперь — кардиотренировки. Они заряжают бодростью на весь день», — отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

В администрации города рассказали, что зарядка длится 45 минут, поэтому может заменить собой полноценный поход в спортзал на кардиотренировку.

Ранее DK.RU сообщал, что в разных районах Красноярского края для отдыха горожан заработали 11 пляжей. 

В самом Красноярске, на острове Татышев, в июне открылся новый пляжно-развлекательный комплекс с бассейнами. Правда, вход туда платный.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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