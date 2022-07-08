Красноярский край получит почти 4 млн рублей на дорожное строительство

Красноярскому краю одобрено выделение инфраструктурного бюджетного кредита в объёме 3,7 млрд рублей на реализацию двух проектов в сфере дорожного строительства в Красноярске и в Мотыгинском районе.

Так, в Мотыгинском районе обновят участок «Раздолинск — Южно-Енисейск — Кировский» и подъезд к Партизанску. На реконструкцию автодорог потратят 2 млрд рублей.

Обновленные дороги позволят Мотыгинскому району оставаться на связи с центральными районами круглый год и реализовать новые инвестиционные проекты на правобережье Ангары.

Ещё 1,7 млрд рублей будут вложены в строительство и реконструкцию автодороги ул. Лесная — Николаевский мост в Красноярске.

«Новая магистраль вдоль левого берега Енисея позволит снизить транспортную нагрузку на Центральный и Октябрьские районы города. Кроме того, эта дорога обеспечит транспортную доступность площадок жилищного строительства с общим потенциалом 750 тысяч кв. метров жилья», — рассказали в правительстве Красноярского края.

Как пояснил председатель краевого правительства Юрий Лапшин, оба проекта — и в Мотыгинском районе, и в Красноярске — имеют в перспективе положительные эффекты, так как полноценное социально-экономическое развитие территории напрямую зависит от развитой инфраструктуры.

«Проект реконструкции дорог в Мотыгинском районе станет логичным продолжением строительства Высокогорского моста и „распечатает“ значительный инвестиционный потенциал севернее Ангары. В свою очередь, проект автодороги по левобережью Красноярска „распечатывает“ потенциал жилищного строительства.», — пояснил он.

Отметим, Красноярский край одним из первых включился в работу по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов. По поручению губернатора приоритетом в подборе проектов стали транспортные и дорожные системы.

Ранее DK.RU сообщал, что до конца июля в Красноярске закончат ремонт дороги Красноярск — Солонцы. По плану завершить работы должны были только в следующем году, однако подрядчик решил не затягивать.

Кроме того, в недавно опубликованном рейтинге качества дорог, который был составлен специалистами РИА Рейтинг, Красноярский край занял 16 место.

В регионе доля дорог регионального, муниципального и местного значения, отвечающих требованиям, составила более 60%,

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