В Красноярском крае отремонтируют две федеральные трассы
Речь идет об участках трасс «Байкал» и «Сибирь». Бюджет профинансирует их в 2023 году.
Большую часть дорог мы планируем довести до нормативного состояния. Для этого будем проводить ремонт федеральных и региональных дорог, будем расширять трассы с двух до четырёх полос, чтобы увеличить их пропускную способность и, соответственно, сократить время в пути», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Поиск подрядчика для проведения работ по ул. Волжская начнется на площадке госзакупок в ближайшее время. Ремонтировать будут участок от ул. Мичурина до ул. Аральская общей протяженностью 1,78 км.
-
В Октябрьском районе началось строительство новой дороги
Автомобильную дорогу строят в створе от дома № 44 до границы города. Она решит вопросы транспортной и пешеходной доступности нового развивающегося микрорайона.
-
У Предмостной площади расширят дорогу до трех полос
До трех полос расширят участок пр. им газеты Красноярский рабочий у Предмостной площади. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.
-
Ремонт 3 км дороги Красноярск — Железногорск за 50 млн рублей завершат в июле
Подрядчик заканчивает укладывать асфальт, в том числе на разворотных петлях, устанавливать бордюрный камень. Затем займётся отсыпкой обочин и обустройством участка новыми знаками и разметкой.