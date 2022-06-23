В Красноярском крае отремонтируют две федеральные трассы

Речь идет об участках трасс «Байкал» и «Сибирь». Бюджет профинансирует их в 2023 году.

В 2023 году на ремонт и строительство участков двух федеральных трасс выделят свыше 2,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В первом случае речь идет о дороге Р-255 «Сибирь» на участке с 807 по 812 км. На его реконструкцию планируют потратить 1,35 млрд рублей.

Во втором случае речь идет о строительстве дороги в обход Канска на трассе М-53 «Байкал». На это выделят чуть больше 1 млрд рублей.

Также строительство и ремонты этих автодорог запланированы и на других участках, расположенных в других регионах. Финансирование этих работ будет поступать с 2023 по 2027 год.

Большую часть дорог мы планируем довести до нормативного состояния. Для этого будем проводить ремонт федеральных и региональных дорог, будем расширять трассы с двух до четырёх полос, чтобы увеличить их пропускную способность и, соответственно, сократить время в пути», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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