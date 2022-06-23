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В Красноярском крае отремонтируют две федеральные трассы

В Красноярском крае отремонтируют две федеральные трассы
Иллюстрация: t.me/krudor_2650627

Речь идет об участках трасс «Байкал» и «Сибирь». Бюджет профинансирует их в 2023 году.

#НОВОСТИ
В 2023 году на ремонт и строительство участков двух федеральных трасс выделят свыше 2,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
В первом случае речь идет о дороге Р-255 «Сибирь» на участке с 807 по 812 км. На его реконструкцию планируют потратить 1,35 млрд рублей.
Во втором случае речь идет о строительстве дороги в обход Канска на трассе М-53 «Байкал». На это выделят чуть больше 1 млрд рублей.
 
Также строительство и ремонты этих автодорог запланированы и на других участках, расположенных в других регионах. Финансирование этих работ будет поступать с 2023 по 2027 год.
Большую часть дорог мы планируем довести до нормативного состояния. Для этого будем проводить ремонт федеральных и региональных дорог, будем расширять трассы с двух до четырёх полос, чтобы увеличить их пропускную способность и, соответственно, сократить время в пути», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Поиск подрядчика для проведения работ по ул. Волжская начнется на площадке госзакупок в ближайшее время. Ремонтировать будут участок от ул. Мичурина до ул. Аральская общей протяженностью 1,78 км.

Автор: Петр Савельев
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