Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.06
57,09
59,24
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят к сентябрю

Мэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят к сентябрю
Иллюстрация: @eremin_krsk

Второй этап трассы ул. Волочаевской и Байкитской близится к завершению — дорожные строители переходят к укладке асфальта.

#НОВОСТИ

Согласно контракту работы на обоих объектах обязаны завершить в октябре 2022.

Однако, по словам г-на Еремина, подрядчики взяли на себя обязательство закончит работы не позднее сентября 2022.

Напомним, что данные объекты дорожной инфраструктуры обеспечат транспортную связь ул. Киренского с пр. Николаевский, а также центром города и правым берегом, что позволит равномерно распределить трафик, в том числе решить проблему перенасыщенного выезда с ул. Киренского на ул. Копылова», — заявил глава Красноярска.

Мэр сообщил, что запланирована оптимизация движения с организацией кольцевой развязки в торце ул. Байкитской, которая выведет автомобильный поток к ЖК Орбита и ул. Киренского.

В ходе инспекции стройплощадки мэр обратил внимание на благоустройство прилегающей территории, которое идет параллельно строительству дороги.

Мэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят к сентябрю 1

 

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска
  • Красноярск ожидает теплая и дождливая неделяКрасноярск ожидает теплая и дождливая неделя
  • Красноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культурКрасноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культур
  • Программа «В центре Мира» на 12 июняПрограмма «В центре Мира» на 12 июня
  • Праздничная программа Дома дружбы народов на 12 июняПраздничная программа Дома дружбы народов на 12 июня
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.