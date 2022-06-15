Мэр Еремин: развязку на Николаевском проспекте запустят к сентябрю
Второй этап трассы ул. Волочаевской и Байкитской близится к завершению — дорожные строители переходят к укладке асфальта.
Согласно контракту работы на обоих объектах обязаны завершить в октябре 2022.
Однако, по словам г-на Еремина, подрядчики взяли на себя обязательство закончит работы не позднее сентября 2022.
Напомним, что данные объекты дорожной инфраструктуры обеспечат транспортную связь ул. Киренского с пр. Николаевский, а также центром города и правым берегом, что позволит равномерно распределить трафик, в том числе решить проблему перенасыщенного выезда с ул. Киренского на ул. Копылова», — заявил глава Красноярска.
Мэр сообщил, что запланирована оптимизация движения с организацией кольцевой развязки в торце ул. Байкитской, которая выведет автомобильный поток к ЖК Орбита и ул. Киренского.
В ходе инспекции стройплощадки мэр обратил внимание на благоустройство прилегающей территории, которое идет параллельно строительству дороги.
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