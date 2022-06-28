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В Красноярске приступили к строительству дороги от Удачного до Николаевского моста

В Красноярске приступили к строительству дороги от Удачного до Николаевского моста
Иллюстрация: Kraskompas

Сейчас «КрУДор» ищет подрядчика для проведения изысканий и создания проекта. Сама стройка начнется не раньше 2025 года.

#НОВОСТИ

Начальная цена закупки — 85 млн. Необходимо провести инженерные изыскания и подготовить проект. Стоимость самого строительства пока неизвестна, как и подробности проекта. Понятно только, что он будет дорогим. Придется прорубать скалы или заходить в русло реки. Сейчас ул. Лесная в Удачном заканчивается у последних домов. Но по планам ее хотят продлить вдоль берега.

В закупке говорится о планах построить дорогу из поселка Известковый по берегу Енисея с выходом на ул. Куйбышева, а оттуда – на Северное шоссе. Сейчас намерены разобраться с самым сложным участком – из Удачного к Николаевскому мосту.

Дорогу планируется пустить по низу, у воды. Монастырская тропа будет проходить над ней.

Уже сейчас можно предположить, что жители Академгородка отнесутся к строительству без радости. Под Красивым берегом пройдет двухполосная трасса. Напомним, в прошлом году жители микрорайона активно выступили против благоустройства Красивого берега. Тогда о дороге еще было ничего не известно.

Автор: Петр Савельев
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