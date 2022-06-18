Торги на строительство подземки под Дубровинского аннулированы

Мэрия Красноярска аннулировала итоги конкурса на строительство подземного пешеходного перехода через ул. Дубровинского.

Проблема в следующем. Из-за обращения компании «Стимул» — одного из участника торгов, что УФАС вынужден был провести проверку закупки.

«Стимул» считает, что заказчик нарушил закон об оценке заявок на участие в госзакупках. Кроме того, в условиях торгов указал конкретные торговые марки без вариантов использования эквивалентов.

Проверка УФАС выявила, что в ПСД на самом деле перечислены безвариантные ТМ оборудования и материалов. Антимонопольщики нашли и нарушения постановления правительства о закупках.

В результате УФАС предписал конкурсной комиссии отменить все протоколы по этим торгам и исправить извещение о закупке, продлить сроки подачи заявок на 10 дней.

Также УФАС рассматривает вопрос об административном наказании заказчика.

Торги объявят повторно после внесения изменений в ПСД.

Напомним, что администрация Красноярска объявила торги на строительство подземного пешеходного перехода в конце мая 2022, начальная цена контракта — 0,5 млрд рублей. Построить переход подрядчик должен к октябрю 2023.

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