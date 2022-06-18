Торги на строительство подземки под Дубровинского аннулированы
Мэрия Красноярска аннулировала итоги конкурса на строительство подземного пешеходного перехода через ул. Дубровинского.
Проблема в следующем. Из-за обращения компании «Стимул» — одного из участника торгов, что УФАС вынужден был провести проверку закупки.
«Стимул» считает, что заказчик нарушил закон об оценке заявок на участие в госзакупках. Кроме того, в условиях торгов указал конкретные торговые марки без вариантов использования эквивалентов.
Проверка УФАС выявила, что в ПСД на самом деле перечислены безвариантные ТМ оборудования и материалов. Антимонопольщики нашли и нарушения постановления правительства о закупках.
В результате УФАС предписал конкурсной комиссии отменить все протоколы по этим торгам и исправить извещение о закупке, продлить сроки подачи заявок на 10 дней.
Также УФАС рассматривает вопрос об административном наказании заказчика.
Торги объявят повторно после внесения изменений в ПСД.
Напомним, что администрация Красноярска объявила торги на строительство подземного пешеходного перехода в конце мая 2022, начальная цена контракта — 0,5 млрд рублей. Построить переход подрядчик должен к октябрю 2023.
Читайте далее
-
Маерчака собираются расширить до четырех полноценных полос
На ул. Маерчака начался второй этап капитального ремонта дороги. Продлятся работы до осени текущего года.11.06.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске ищут актёров для съёмки в кино
В Красноярске с 12 июня по 14 июля будут проходить съемки многосерийного телевизионного фильма, приуроченного к юбилею Енисейской губернии. Красноярцев приглашают сняться в массовых сценах.09.06.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярцам предлагают выбрать еще один сквер для благоустройства
Жители Красноярска могут проголосовать за сквер, который будет благоустроен в следующем году. Напомним, ранее жители нашего города уже выбрали 8 скверов, которые ждет реновация в 2023-м.06.06.2022Новости ДККрасноярск