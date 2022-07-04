Красноярский край занял 16-е место в рейтинге качества дорог

Исследование качества дорог в российских регионах провели специалисты РИА Рейтинг. Красноярск оказался на 16 строчке.

В исследовании регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.

В Красноярском крае доля дорог регионального, муниципального и местного значения, отвечающих требованиям, составила 62,4%, при этом плотность дорог с твердым покрытием на тысячу квадратных метров составила 11,6 километра.

Отметим, самые качественные дороги оказались в Москве и Ханты-Мансийском АО, на последнем месте находятся Архангельская и Кировская области.

А на последнем месте рейтинга оказался Архангельская область. Доля дорог регионального, муниципального и местного значения, отвечающих требованиям, составила 10,3%.

Ранее DK.RU сообщал, что В Красноярском крае отремонтируют участки федеральных трасс «Байкал» и «Сибирь». Бюджет выделит на работы свыше 2,3 млрд рублей.

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