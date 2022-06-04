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В Красноярске ограничили движение на Республики

В Красноярске ограничили движение на Республики
Иллюстрация: СГК

В региональном центре ограничили движение на участке ул. Республики до 20 июня.

#НОВОСТИ

На ул. Республики в районе дома №51, перекрыли две из четырех полос для движения транспорта, — сообщает СГК.

Организован объезд по двум оставшимся полосам в формате реверсивного движения.

Данный участок дороги перекрыт для проведения работ по ремонту и замене изношенной тепломагистрали.

По проектным планам, ремонтные работы должны закончить к 20 июня.

Напомним, что в центре Красноярска также ограничено движение на перекрестках ул. Бограда…Перенсона, ул. П. Коммуны…К. Маркса и ул. Горького…Ленина.

 

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Автор: Петр Савельев
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