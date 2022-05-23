Систему фиксации нарушений ПДД в Красноярском крае расширят почти в половину

Речь идет о сети стационарных камер. Прирастет она к концу года. В основном это будет Красноярск.

В Красноярском крае установят еще 44 пункта фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказали в краевом управлении автомобильных дорог (КрУДор). Сейчас регионе работает 104 таких рубежа и еще 54 — это передвижные комплексы.

Как рассказали DK.RU дорожники, новые комплексы должны появиться к концу года. Большая их часть — 27 — будет установлена в Красноярске. Остальные — в районах и городах края. Плюс один пункт появится у аэропорта. Дополнительно к основным нарушениям, новые комплексы также будут фиксировать пристегнут ли ремень безопасности и включены ли габаритные огни автомобиля.

С полным списком мест установки новых камер можно ознакомиться здесь .

Говоря об эффективности системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, как инструменте повышения безопасности на дорогах, руководитель КрУДора Андрей Журавлев рассказал, что за последние пять лет в крае проезд на запрещающий сигнал светофора сократился с 25 тыс. до 3 тыс. нарушений, а превышение скорости — с 70 тыс. до 18 тыс.

Читайте также:

На сельские дороги Красноярского края потратят почти 2 млрд рублей На эти деньги планируют отремонтировать более 200 км дорог в 12 районах края.

До июля на маршруте Красноярск — Элита действует новая схема движения

На участке в районе Т-образного перекрёстка дорог Красноярск — Элита и Еловая — станция Минино проводятся благоустроительные работы, поэтому 11 мая там изменится схема проезда.

На ремонт четырех мостов в Красноярске потратят больше 200 млн рублей

В Красноярске отремонтируют четыре моста — три через Качу и один через проспект имени газеты «Красноярский рабочий». На работы потратят 271,4 млн рублей.