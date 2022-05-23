Систему фиксации нарушений ПДД в Красноярском крае расширят почти в половину
Речь идет о сети стационарных камер. Прирастет она к концу года. В основном это будет Красноярск.
В Красноярском крае установят еще 44 пункта фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказали в краевом управлении автомобильных дорог (КрУДор). Сейчас регионе работает 104 таких рубежа и еще 54 — это передвижные комплексы.
Как рассказали DK.RU дорожники, новые комплексы должны появиться к концу года. Большая их часть — 27 — будет установлена в Красноярске. Остальные — в районах и городах края. Плюс один пункт появится у аэропорта. Дополнительно к основным нарушениям, новые комплексы также будут фиксировать пристегнут ли ремень безопасности и включены ли габаритные огни автомобиля.
С полным списком мест установки новых камер можно ознакомиться здесь.
Говоря об эффективности системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, как инструменте повышения безопасности на дорогах, руководитель КрУДора Андрей Журавлев рассказал, что за последние пять лет в крае проезд на запрещающий сигнал светофора сократился с 25 тыс. до 3 тыс. нарушений, а превышение скорости — с 70 тыс. до 18 тыс.
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