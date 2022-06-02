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Ремонт 3 км дороги Красноярск — Железногорск за 50 млн рублей завершат в июле

Ремонт 3 км дороги Красноярск — Железногорск за 50 млн рублей завершат в июле
Иллюстрация: krskstate.ru

Подрядчик заканчивает укладывать асфальт, в том числе на разворотных петлях, устанавливать бордюрный камень. Затем займётся отсыпкой обочин и обустройством участка новыми знаками и разметкой.

#НОВОСТИ

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров рассказал, что маршрут Красноярск — Железногорск — очень важная артерия, поэтому необходимо сохранить темп работ:

Интенсивность движения здесь более 16,5 тыс. автомобилей в сутки. Для многих жителей Железногорска эта дорога — путь из дома на работу и обратно».

Общая стоимость ремонта составляет порядка 53 млн рублей. Работу ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в прошлом году на маршруте Красноярск — Железногорск по нацпроекту отремонтировали еще 6 км и привели в порядок 3 км дороги от КПП до оздоровительного лагеря «Орбита».

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае отремонтируют 22 сельские дороги общей протяженностью почти 219 км. Потратят на это почти 2 млрд рублей.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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