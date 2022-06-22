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В Красноярске отремонтируют ул. Волжская. И спилят часть деревьев

В Красноярске отремонтируют ул. Волжская. И спилят часть деревьев
Иллюстрация: admkrsk.ru

Поиск подрядчика для проведения работ по ул. Волжская начнется на площадке госзакупок в ближайшее время. Ремонтировать будут участок от ул. Мичурина до ул. Аральская общей протяженностью 1,78 км.

#НОВОСТИ

В мэрии города рассказали, что нагрузка на эту дорогу в последнее время сильно увеличилась — по дороге движется большой поток большегрузного и транзитного транспорта, ходят рейсовые автобусы.

Кроме того, красноярцы направляются по ней в крупные торговые центры и новый жилой микрорайон, который еще достраивается.

При этом сама дорога сильно изношена.

После окончания работ дорога будет соответствовать всем современным нормам безопасности.

«Рабочие заменят бортовые камни на вибропрессованные и уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Участок оснастят ливневой канализацией: будут проложены поперечные трубы ливневки общей протяженностью 120 погонных метров и установлены 6 дождеприемных колодцев. На улице появится новое освещение — современные опоры и светодиодные светильники. В рамках комплексной работы по отдельному контракту установят элементы иллюминации», — рассказали в администрации города.

После ремонта дорогу расширят до полноценных четырех полос, сделают новые тротуары, оборудуют новый регулируемый пешеходный переход в районе дома по ул. Волжская, 63д, а все старые светофоры модернизируют.

Также в ходе ремонта установят 7 новых остановочных павильонов.

При этом, как отметили в мэрии, вдоль улицы растут клены и тополя, высаженные еще в 60-е годы прошлого века — часть из них придется снести.

Однако после завершения ремонтных работ на ул. Волжская высадят 150 погонных метров живой изгороди из кизильника и 18 рябин.

Ранее DK.RU сообщал, что до трех полос расширят участок пр. им газеты Красноярский рабочий у Предмостной площади. Реконструировать будут участок дороги от комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки.

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Автор: Юлия Тарабан
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